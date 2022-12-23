Створить Україні проблеми: яку ще зброю Іран може передати Росії

Іран нібито збирається ще більше розширити співпрацю із Росією. Вони планують постачати окупантам передове озброєння, про що повідомив глава ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа.

Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. За його словами, таке потенційне розширення співпраці може містити ті види зброї, про які вже багато говорили в Україні.

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Що Іран міг би передати Росії

Як припускає Гендельман, насамперед Іран може продовжувати постачати безпілотники, які вже використовували окупанти. Це – Shahed 136, Shahed 131 та Mohajer 6.

Також Іран може передати Росії власні балістичні ракети. Про це вже давно говорили в ЗМІ, однак, на щастя, поки що цього не сталося.

Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети в достатній кількості, то це створить для України серйозну проблему. Бо як в цій сфері, так і у сфері безпілотників в Росії є нестача,

– зазначив Гендельман.

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Як Ізраїль міг би допомогти Україні

Гендельман підкреслив, що поки що можна говорити про це лише теоретично. Адже тут важливе політичне рішення країни.

Звісно, Україні допомогла б система ППО "Залізний купол". Вона змогла б прикрити прифронтові території в Херсонській, Харківській, Запорізькій областях від ударів з реактивних систем залпового вогню. Також сюди можна додати ЗРК SPYDER.

Крім того, є велика номенклатура протитанкових ракет. Та і в принципі в пресі багато давали непідтверджених повідомлень, що Ізраїль дав згоду європейським країнам на постачання зброї, де є ізраїльські компоненти,

– наголосив Гендельман.

Окрім цього, Ізраїль міг би передати різні системи обробки даних, розвідки, управління боєм та вогнем, які суттєво допомогли б українцям. Однак наразі потрібне політичне рішення від самого Ізраїлю.

Іран нібито хоче розширити співпрацю із Росією