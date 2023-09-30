Ціна буде дуже високою: чи домовляться Росія і КНДР щодо постачання снарядів

Тривають розмови про можливість постачання Росії артилерійських снарядів та пускових установок від КНДР. Такі домовленості ще не підтверджені, але навіть якщо вони відбудуться, залишається невідомим, в якому стані ті засоби, на які чекає країна-агресорка.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Північна Корея – далеко не проста країна, з якою Росії вдасться легко домовитися. За його словами, Кім Чен Ин може торгуватися, щоб отримати вигідні умови.

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Що відомо про КНДР

Для того, щоб краще зрозуміти, з якою країною Росія веде перемовини, Іван Ступак радить згадати ситуацію, яка відбулася ще в 70-их роках.

КНДР – країна, яка вчинила один із наймасштабніших актів викрадення автомобілів в історії людства. Вони замовили тисячу автомобілів Volvo, компанія їх передала й дотепер Північна Корея за них нічого не сплатила. Це, щоб ви розуміли, як вони можуть торгуватися і що отримати у відповідь, тому ціна для Росії буде дуже високою,

– підкреслив Ступак.

Цей факт лише підтверджує, що домовитись з КНДР лише завдяки обіцянкам передати буси чи рис, а на заміну отримати тонни снарядів – точно не вийде.

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Якої якості снаряди КНДР

Не варто відкидати, що Північна Корея все-таки передасть Росії певне озброєння. Але, найімовірніше, до країни-агресорки вирушать старі снаряди радянського зразка.

Ми вже знаємо, що таке Північна Корея, тому я більш ніж упевнений, що вони не дадуть чогось нового. Думаю, найперше, зі складів вивантажуватимуть те, що виготовили ще за часів Кім Ір Сена в 50 – 60 роках минулого століття. Все це для того, щоб розвантажити склади для нових партій,

– розповів Ступак.

Не кращої якості снаряди й в самій Росії. Якщо північнокорейські ще ніхто не тестував, то російські вже себе зарекомендували не надто добре. Це підтверджують і самі окупанти.

Вони дивуються, що стріляють по українцях, а снаряди не вибухають. Вони їх розбирають, а всередині – пусто. Я не кажу, що в північнокорейських снарядах немає тротилу, але залишається питання, якої якості вони будуть та як вибухатимуть,

– акцентував Ступак.

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