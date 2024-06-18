Тепер і на папері: Путін підписав розпорядження щодо стратегічного партнерства з КНДР, – ЗМІ

Російський диктатор Владімір Путін підписав розпорядження про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, яка раніше неодноразово надавала озброєння країні-агресорці.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. У мережі оприлюднили відповідне розпорядження диктатора.

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Новий рівень співпраці між Росією та КНДР

Диктатор Владімір Путін збирається відвідати Північну Корею. Перед своїм візитом він оприлюднив статтю, у якій висловив подяку КНДР за "рішучу підтримку" війни проти України.

Також там було цинічно зазначено, що Путін готовий до тісної взаємодії з КНДР, щоб "зробити міжнародні відносини більш демократичними й стабільними". От глава Кремля і підписав відповідне розпорядження.

Прийняти пропозицію МЗС Росії, зацікавленими федеральними державними органами та організаціями, про підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Корейською Народно-Демократичною Республікою,

– йдеться у документі.

Розпорядження про співпрацю Росії та КНДР / Фото росЗМІ

Зауважимо, західні спецслужби вважають, що Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів для Росії, а супутникові зображення свідчать про значне зростання перевезень між двома країнами.

Тому, найімовірніше, що документ розширить військову співпрацю двох держав та дозволить країні-агресорці й надалі отримувати ракетне озброєння від КНДР.

Раніше стало відомо, що КНДР могла відправити до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів. Там може бути близько 4,8 мільйона артилерійських снарядів.