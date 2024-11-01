Китай вперше відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї

У Китаї висловилися про співпрацю Росії та КНДР у війні проти України. Офіційний Пекін заявив, що вони мають право самостійно приймати рішення.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь сказав, що Китаю невідомі деталі двосторонніх обмінів та співробітництва між Росією та КНДР. Про це він повідомив на своєму брифінгу, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яке ставлення Китаю до співпраці Росії та КНДР

Китай вважає, що військова співпраця країн не становить жодної загрози.

Лінь Цзянь зазначив, що бачення Китаю шляхів завершення російсько-української війни залишається незмінним.

Позиція Китаю щодо врегулювання "української кризи" залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей,

– каже Лінь Цзянь.

Натомість голова Офісу Президента України Михайло Подоляк каже, що залученням у війну військ КНДР Росія хоче показати слабкість демократичних країн. А також те, що жодних "червоних ліній" не існує, тож авторитарні режими можуть вчиняти безчинства.

За інформацією New York Times, раніше США просили Китай вплинути на Північну Корею, щоб запобігти ескалації конфлікту. Для цього три провідні американські дипломати зустрілися з послом КНДР. Окрім США, співпрацю Росії та Північної Кореї вже підтвердили Україна та НАТО.