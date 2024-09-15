Це частина російської стратегії: чого прагне досягти Кремль на глобальному рівні

Росія посилює свою співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Країна-агресорка намагається створити світ, де можна грати без правил.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що Владімір Путін намагається зруйнувати світову безпекову систему. Кремль хоче, аби кожен був "сам за себе".

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Чого прагне досягти Кремль на глобальному рівні

Стратегія Росії на глобальному рівні, за словами керівника безпекових програм, полягає у руйнації безпекової системи, яка існує у світі останні 70 років. Над цим країні-агресорці допомагає працювати й Китай.

Вони домагаються, аби ніхто нікому не вірив, кожен був сам за себе, а хто сильніший – той молодець,

– пояснив Лакійчук.

Керівник безпекових програм розповів, що чинна система міжнародної безпеки побудована на правилах, коли малі держави отримують гарантії від великих держав світу. Якщо ж ця система руйнується, починається "гра без правил".

Якщо в світі будуть орієнтуватись на таких персонажів, як Путін та йому подібних, то, на жаль, все можливо,

– зауважив Лакійчук.

Цікаво! Росія завжди намагалась втілити стратегію для своєї вигоди на світовій арені. Єнс Столтенберг пригадав останню зустріч Росії з НАТО у січні 2022 року. Посланці Кремля переконували, що, мовляв, вони не планують жодних військових операцій, а Росія нібито перебуває під загрозою з боку України. Для підкріплення "правдивості" своїх слів, росіяни показували карти, аби довести, що їхня країна оточена НАТО.