Президентка Угорщини пояснила, чому Сійярто їздив в Іран

Голова МЗС Угорщини їздив до Ірану та оголосив про початок співпраці. Президентка країни постаралась пояснити ситуацію.

Під час пресконференції за підсумками ініціативи Grain from Ukraine президентка Угорщини Каталін Новак розповіла, чому Сійярто їздив в Іран. Про це повідомляє 24 канал.

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Новак говорить протилежне від Сійярто

Петро Сійярто оголосив про початок співпраці з Іраном. Натомість Новак у відповідь на запитання журналістів заявила, що зустріч міністрів Угорщини та Ірану є продовженням "прагматичних відносин" між країнами й ніяких нових домовленостей немає.

Ця зустріч міністра закордонних справ Угорщини з представниками Ірану мала на меті обговорення певного економічного співробітництва між урядами двох країн. Тут нічого нового, це просто продовження тих чи інших прагматичних відносин. Ніяких нових ініціатив по Ірану не було, принаймні з боку Угорщини,

– заявила вона.

Що говорив Сійярто

Голова Мінекономіки Ірану Ехсан Хандузі навідався до Будапешту.

Сійярто повідомив про проведення спільного засідання із міністром економіки Ірану. Він заявив, що так має розпочатися їх співробітництво, яке приведе до "нормалізації ситуації".

"У світі багато біди, останні кілька днів ми побачили, як легко конфлікти можуть вийти з-під контролю. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, закривши якомога більше конфліктів", – написав угорський міністр.

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