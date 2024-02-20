У цих країн різні категорії: що поєднує Китай, Росію та Угорщину

Китай та Угорщина, попри заперечення, є союзниками Росії та Владіміра Путіна у війні проти України. До того ж зараз Пекін та Будапешт між собою налагоджують дипломатичні стосунки, зокрема планують співпрацювати у сфері безпеки.

Попри те, що війна все оголила, міжнародна політика залишається складною та багаторівневою справою. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

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"Дивлячись вперед, не сьогоднішнім днем дихаючи, ми повинні розуміти, що в кожної з цих країн свій ступінь власних інтересів", – зазначив дипломат.

Яка мета співпраці Угорщини та Китаю з Росією

Під владою Кремля немає ні меж, ні принципів, ні честі, ні питання життя і смерті. Путінська Росія – це фашистська диктатура й після вбивства Олексія Навального всі вкотре у цьому переконалися.

Китай є більш зваженою та розумною автократією. У КНР є баланс інтересів, усвідомлення себе як частини світу, тому Пекін обирає складний, але продуманий шлях. Водночас Угорщина – це паршивий хвостик.

Будапешт – це гієна, яка десь бігає, щось доїдає, але при нагоді обов'язково нападе на лева. Ми говоримо не про населення, а про режим,

– мовив Веселовський.

Угорці – сміливі, волелюбні та демократичні люди, у яких є розуміння того, що відбувається з Україною і співчуття, але режим, контроль над засобами масової інформації, "слухняні" депутати, партія "Фідес" створюють таку Угорщину.

Це різні категорії. Добре, якщо ми це розрізняємо й в наших контактах з ним ми чітко визначаємо хто є хто й, звичайно, добре, якщо ми допомагаємо це розуміти тим, хто має якісь ілюзії,

– додав дипломат.

На його думку, Китай за усіх його двозначностей залишиться збалансованою державою, пройде час й Угорщина повернеться до нормального стану.

Позиція Угорщини щодо України