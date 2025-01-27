Ізраїль передасть Україні російську і радянську зброю, захоплену в Лівані, – The Telegraph

Ізраїль розглядає можливість відправки радянської та російської зброї до України. Задля цього вже відбулася зустріч з українськими дипломатами, під час якої обговорили можливе постачання трофейної зброї, яку Ізраїль захопив у Лівані.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Telegraph. Видання зазначає, що близько 60% зброї, яку Ізраїль вилучив під час боротьби з Хезболлою в Лівані у 2024 році, виготовлено в Радянському Союзі та Росії.

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Зброя від Ізраїлю для України вже може бути в Європі

Проросійський військовий блог Two Majors написав, що військовий літак США, який рухався з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу Хацерім в Ізраїлі, а потім до Жешува в Польщі, міг перевозити трофейну зброю для України.

Є ознаки того, що Ізраїль почав постачати в Україну зброю радянського та російського виробництва,

– написали блогери.

На фотографіях, які потрапили в розпорядження проросійського медіа, видно кілька десятків ракет.



Україна отримає зброю від Ізраїлю / Фото JACK GUEZ (AFP)

Також серед озброєння є снайперські гвинтівки та сучасні протитанкові ракети "Корнет", які Хезболла отримала від Сирії.



Трофейна зброя Ізраїлю, яку можуть передати Україні / Фото ЦАХАЛ

Постачання захопленої зброї до України ухвалив ізраїльський парламент. У посольстві України заявили про співпрацю між країнами.

Ця ініціатива стане важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне розв'язання цього питання,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що раніше Ізраїль дотримувався нейтральної політики щодо Росії, але з часом, через покращення зв'язків між Москвою та Іраном, став більш прихильним до України. Тим часом Іран підтримує терористичні групи, такі як ХАМАС і Хезболла, метою яких є знищення держави Ізраїль.

Ізраїль зупинив ведення війни в Секторі Гази

У зв'язку з угодою про припинення вогню, Ізраїль припинив бойові дії та вивів війська з палестинської території. Тому країна має змогу допомогти Україні у боротьбі з Росією. Навіть передача зброї, яка ймовірно, відбудеться незабаром, була ініційована міністеркою закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.