Ізраїль передасть Україні російську і радянську зброю, захоплену в Лівані, – The Telegraph
- Ізраїль розглядає можливість передачі Україні радянської та російської зброї, захопленої в Лівані, і вже провів зустріч з українськими дипломатами для обговорення цього питання.
- Ізраїль змінює свою нейтральну політику щодо Росії через зближення Москви з Іраном.
Ізраїль розглядає можливість відправки радянської та російської зброї до України. Задля цього вже відбулася зустріч з українськими дипломатами, під час якої обговорили можливе постачання трофейної зброї, яку Ізраїль захопив у Лівані.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Telegraph. Видання зазначає, що близько 60% зброї, яку Ізраїль вилучив під час боротьби з Хезболлою в Лівані у 2024 році, виготовлено в Радянському Союзі та Росії.
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Зброя від Ізраїлю для України вже може бути в Європі
Проросійський військовий блог Two Majors написав, що військовий літак США, який рухався з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу Хацерім в Ізраїлі, а потім до Жешува в Польщі, міг перевозити трофейну зброю для України.
Є ознаки того, що Ізраїль почав постачати в Україну зброю радянського та російського виробництва,
– написали блогери.
На фотографіях, які потрапили в розпорядження проросійського медіа, видно кілька десятків ракет.
Україна отримає зброю від Ізраїлю / Фото JACK GUEZ (AFP)
Також серед озброєння є снайперські гвинтівки та сучасні протитанкові ракети "Корнет", які Хезболла отримала від Сирії.
Трофейна зброя Ізраїлю, яку можуть передати Україні / Фото ЦАХАЛ
Постачання захопленої зброї до України ухвалив ізраїльський парламент. У посольстві України заявили про співпрацю між країнами.
Ця ініціатива стане важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне розв'язання цього питання,
– йдеться в повідомленні.
Цікаво, що раніше Ізраїль дотримувався нейтральної політики щодо Росії, але з часом, через покращення зв'язків між Москвою та Іраном, став більш прихильним до України. Тим часом Іран підтримує терористичні групи, такі як ХАМАС і Хезболла, метою яких є знищення держави Ізраїль.
Ізраїль зупинив ведення війни в Секторі Гази
У зв'язку з угодою про припинення вогню, Ізраїль припинив бойові дії та вивів війська з палестинської території. Тому країна має змогу допомогти Україні у боротьбі з Росією. Навіть передача зброї, яка ймовірно, відбудеться незабаром, була ініційована міністеркою закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.