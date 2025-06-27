Крім корисних копалин: в України та США відкрились нові перспективи співпраці

У США захоплені досягненнями України у виробництві дронів. Штати могли б підтримувати виготовлення українських БпЛА, а наша держава могла б також продавати їх.

Виробництво безпілотників могло б бути новим напрямком співпраці України та США. Таку думку 24 Каналу озвучив член Республіканської партії Борис Пінкус.

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Новий напрямок співпраці

Борис Пінкус зазначив, що у США йдуть розмови про те, щоб, можливо, допомагати Україні виготовляти дрони. Українці виготовляють їх з високою точністю. А згодом розглядаються можливість купувати БпЛА у нашої держави та навіть допомагати ними іншим країнам, які цього потребують.

У США про це знають. Це новий напрямок, крім використання українських надр щодо добування та переробки рідкісноземельних матеріалів. Це вже зброя, розроблена самими українцями,

– підкреслив він.

Цікаво те, що Україна – єдина країна у світі, яка має армію морських дронів, якими успішно атакує об'єкти ворога. США спостерігають за цим. Ймовірно, конгресмени постійно розповідають про це Дональду Трампу.