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      Співпраця бізнесу та освіти: Метінвест і ПДТУ стали партнерами

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      Метінвест і ПДТУ стали партнерами
      Метінвест і ПДТУ стали партнерами

      Група "Метінвест" і Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) підписали Меморандум про співпрацю.

      Документ об'єднав прагнення металургійного бізнесу і педагогів маріупольського вузу в розвитку профільного навчання та підготовки затребуваних молодих фахівців. Про це повідомляє "Обозреватель".

      Як повідомляється на сайті підприємства, новий формат співпраці передбачає розвиток взаємодії компанії і вузу по організації і проведенню курсів з підготовки до ЗНО, курсів в рамках STEM-освіти школярів, впровадження дуальної форми навчання на базі університету та підприємств компанії, організації практики та стажувань студентів і викладачів, а також заохочення кращих студентів профільних спеціальностей в рамках стипендіальної програми Групи "Метінвест".

      Завдяки інвестиціям Групи буде модернізована і навчальна база кафедр металургійного напрямку. Перший крок зроблено: вузу передані тренажери-імітатори по доменному і конвертерному виробництву, а також електронні навчальні курси по металургійних процесах.

      За словами в.о. директора з персоналу та соціальної політики Групи "Метінвест" Олександра Пімкіна, "Метінвест"  це міжнародна компанія з українським серцем, яка перша в Україні робить якісні зміни в галузі освіти, визначаючи перспективу на роки вперед.

      "Меморандумом з Приазовським державним технічним університетом ми заклали платформу для нашого майбутнього співробітництва, на якій будемо разом розвивати науку, будувати нову програму розвитку молодих фахівців і зміцнювати промисловий потенціал України. Комп'ютерний клас з модуляторами виробництва це тільки один з прикладів. Ми будемо й надалі розвивати лабораторії, в яких студенти зможуть практично попрацювати з різними металургійними процесами та технологіями. Ми готові інвестувати в розвиток талановитої та амбіційної молоді. Майбутнє можливо будувати тільки з зацікавленими людьми з тими, хто прагне створювати щось нове, цікаве і прогресивне", вважає він.

      При цьому ректор Приазовського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор В'ячеслав Волошин заявив, що Група "Метінвест" є ключовим роботодавцем для випускників університету.

      "Багато хто з наших студентів проходять практику на підприємствах компанії, і потім залишаються там працювати. З огляду на позитивний досвід багаторічної співпраці з металургами, новий документ продовжує вже розпочаті проекти і розширює можливості для впровадження свіжих ініціатив, зокрема, заохочення кращих студентів в рамках нової стипендіальної програми нашого партнера – Групи "Метінвест", підсумував він.

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      Теги: Металургія
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