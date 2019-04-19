Співпраця бізнесу та освіти: Метінвест і ПДТУ стали партнерами

Група "Метінвест" і Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) підписали Меморандум про співпрацю.

Документ об'єднав прагнення металургійного бізнесу і педагогів маріупольського вузу в розвитку профільного навчання та підготовки затребуваних молодих фахівців. Про це повідомляє "Обозреватель".

Як повідомляється на сайті підприємства, новий формат співпраці передбачає розвиток взаємодії компанії і вузу по організації і проведенню курсів з підготовки до ЗНО, курсів в рамках STEM-освіти школярів, впровадження дуальної форми навчання на базі університету та підприємств компанії, організації практики та стажувань студентів і викладачів, а також заохочення кращих студентів профільних спеціальностей в рамках стипендіальної програми Групи "Метінвест".

Завдяки інвестиціям Групи буде модернізована і навчальна база кафедр металургійного напрямку. Перший крок зроблено: вузу передані тренажери-імітатори по доменному і конвертерному виробництву, а також електронні навчальні курси по металургійних процесах.

За словами в.о. директора з персоналу та соціальної політики Групи "Метінвест" Олександра Пімкіна, "Метінвест" – це міжнародна компанія з українським серцем, яка перша в Україні робить якісні зміни в галузі освіти, визначаючи перспективу на роки вперед.

"Меморандумом з Приазовським державним технічним університетом ми заклали платформу для нашого майбутнього співробітництва, на якій будемо разом розвивати науку, будувати нову програму розвитку молодих фахівців і зміцнювати промисловий потенціал України. Комп'ютерний клас з модуляторами виробництва – це тільки один з прикладів. Ми будемо й надалі розвивати лабораторії, в яких студенти зможуть практично попрацювати з різними металургійними процесами та технологіями. Ми готові інвестувати в розвиток талановитої та амбіційної молоді. Майбутнє можливо будувати тільки з зацікавленими людьми – з тими, хто прагне створювати щось нове, цікаве і прогресивне", – вважає він.

При цьому ректор Приазовського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор В'ячеслав Волошин заявив, що Група "Метінвест" є ключовим роботодавцем для випускників університету.

"Багато хто з наших студентів проходять практику на підприємствах компанії, і потім залишаються там працювати. З огляду на позитивний досвід багаторічної співпраці з металургами, новий документ продовжує вже розпочаті проекти і розширює можливості для впровадження свіжих ініціатив, зокрема, заохочення кращих студентів в рамках нової стипендіальної програми нашого партнера – Групи "Метінвест", – підсумував він.