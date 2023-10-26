Дочекаймося фіналу, – в ОПУ розкритикували "інсайди" The Washington Post про операції СБУ

Нещодавно журналісти видання The Washington Post повідомили про деталі резонансних спецоперацій СБУ. Проте такі розслідування є передчасними й недоречними зараз для України.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що є дивним, коли журналісти, які перебувають 10 тисячах кілометрів від війни, дозволяють собі видавати таки "інсайди".

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Не стоїмо за всі актами спротиву в Росії

Водночас жодних офіційних підтверджень тої інформації, яку виклали журналісти немає.

Дочекаймося фіналу війни. Він дасть можливість більш детально проаналізувати з історичної точки зору, що відбувалось під час війни,

– наголосив Подоляк.

Крім того, все, що відбувається на території Росії, роблять або російські спецслужби для того, щоб мати певні зиски, або громадяни, які альтернативно дивляться на майбутнє Росії.

Україна безумовно консультує всіх, хто зацікавлений в тому, щоб в Росії відбулась революція в широкому сенсі цього слова. Ми готові зі всіма спілкуватись, але це не означає, що ми стоїмо за всіма актами спротиву, які сьогодні є на території Росії,

– пояснив радник глави ОПУ.

Михайло Подоляк розкритикував The Washington Post за статтю щодо нібито операцій СБУ в Росії: дивіться відео

Загалом, за словами Подоляка, зарано говорити про наслідки наступу, про операції, які Україна проводить, про деокупацію Криму в повному обсязі та акваторії Чорного моря.

Насамперед потрібно війну довести до кінця, тому що війна – це не абстракція в серіалі, який можна подивитись по телебаченню. Війна – це конкретні люди на конкретних напрямках – десятки тисяч українців, які щодня хочуть розв'язати питання існування держави України і водночас знищення амбіцій Росії.

"Саме тому будь-який неконтрольований матеріал завдає певної шкоди для того, що робить сьогодні Україна", – впевнений Михайло Подоляк.

Про що розповіли журналісти The Washington Post

Видання у своєму матеріалі посилається на власні джерела та пише, що нібито СБУ та ГУР тривалий час співпрацюють з ЦРУ.

Перші об'єднані операції стосувалися російських агентів, які намагалися потрапити до українських державних відомств. Пізніше ЦРУ у співпраці з ГУР проводили шпигунські операції.

Завдяки такій співпраці, СБУ отримувало розвідувальні дані щодо важливих об'єктів в Росії, в яких розташовувалось російське командування. У такий спосіб українцям нібито вдалося ліквідувати важливих персон у російській армії.

Крім того, видання вважає, що за вбивством Дар'ї Дугіної, доньки відомого російського пропагандиста, буцімто стоїть СБУ, яке організувало цю операцію без відома ЦРУ. І насправді ціллю була не Дар'я, а її батько Алєксандр Дугін.

Також The Washihgton Post пише, що про операції, зокрема ударів по Кримському мосту та по російському флоту у Чорному морі, виконання яких підтверджувала Україна, ЦРУ теж дізнавалась лише після їхнього проведення

Водночас політтехнолог Борис Тизенгаузен звернув увагу на те, що поява матеріалу в західному ЗМІ про унікальні операції, які провела СБУ, а ЦРУ не підозрювало про їхню підготовку, може бути не випадковою. Він припустив, що ймовірно найближчим часом можливі подібні "сюрпризи".