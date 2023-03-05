Під Одесою авто зі співробітниками поліції влетіло у паркан

Ввечері 4 березня у Білгороді-Дністровському сталася аварія з участю співробітників поліції. Їхнє легкове авто "Hyundai" влетіло у паркан.

За попередньою інформацією, ДТП трапилося через те, що водій не впорався з керуванням.

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Аварія трапилася після бенкету

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одещини, аварія трапилася за участі співробітниці поліції, яка поверталася з бенкету на честь отримання чергового звання. Однак чи саме вона була за кермом автомобіля, чи її підлеглий – наразі невідомо.

На місце аварії одразу виїхали та працювали там працівники:

головної інспекції ГУНП в Одеській області,

Одеського управління внутрішньої безпеки Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Сам транспортний засіб правоохоронці перемістили на арештмайданчик.

Що загрожує водієві

Наразі у Нацполіції призначили службове розслідування, яке повинне встановити всі обставин дорожньо-транспортної пригоди, а також її учасників.

До винних будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу,

– підкреслили в Нацполіції Одещини.

Останні ДТП в Україні

Вночі 3 березня в Оболонському районі Києва BMW влетіло в трактор комунальників. На жаль, не минулося без постраждалих та жертв. Так, водія авто вдалося деблокувати та передати медикам для подальшої госпіталізації, а ось пасажирові пощастило значно менше.

Також в Києві на Оболонському проспекті напередодні цієї аварії в ДТП потрапили одразу декілька автомобілів. Там зіткнулися три машини, одна з яких вилетіла на пішохідну зону. Водія понівеченого Audi довелося діставати, вирізаючи кузов.

Масштабна ДТП із потерпілими нещодавно сталася на Львівщині поблизу села Підбірці. 26 лютого там зіткнулися 2 вантажівки та легковик, внаслідок чого були постраждалі.

Наразі немає інформації щодо можливих постраждалих та того, хто таки був за кермом. 24 Канал очікує на коментар Нацполіції та оперативно повідомить про подробиці.