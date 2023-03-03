Данілов назвав співвідношення втрат України та Росії у боях за Бахмут

Російські війська зазнають шалених втрат на війні в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті.

За словами Данілова, в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті

Він розповів, що 2 березня на засіданні Ставки обговорювали втрати Росії й безпосередньо того, що стосується Бахмута.

Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці й дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей, скажімо так, перерахунок – 1 до 7 на нашу користь,

– сказав Данілов.

Яка ситуація у Бахмуті: головне

Станом на 2 березня окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. За останню добу ЗСУ знищили 715 ворогів.