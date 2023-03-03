Данілов назвав співвідношення втрат України та Росії у боях за Бахмут
Російські війська зазнають шалених втрат на війні в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті.
За словами Данілова, в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті
Він розповів, що 2 березня на засіданні Ставки обговорювали втрати Росії й безпосередньо того, що стосується Бахмута.
Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці й дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей, скажімо так, перерахунок – 1 до 7 на нашу користь,
– сказав Данілов.
Яка ситуація у Бахмуті: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на Бахмуті наші військові щодня нищать терористів, вони "пакують" їх сотнями. За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що лише Генштаб ЗСУ має максимально повну інформацію та може робити з неї висновки для ухвалення тих чи інших рішень. Якщо ж подивитися на загальну ситуацію в Бахмуті, то наразі немає доцільності виведення наших військ із міста.
- Підвищення температури і відлига в Україні зараз створюють бездоріжжя, яке обмежує пересування важкої техніки по перетятій місцевості навколо Бахмута. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.