Спочатку Маріуполь, а потім Донецьк, – військовий експерт припустив, як ЗСУ звільнятимуть Донбас

ЗСУ продовжують клаптик за клаптиком звільняти наші території. Кожен населений пункт, який захопили окупанти, обов'язково буде повернутий під український суверенітет.

На думку військового експерта Павла Нарожного, спершу наші захисники звільнять Крим, а лише потім – Донбас. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Повернення Донбасу: які перспективи

Як пояснює Нарожний, Крим відносно просто можна відрізати від ліній постачання:

повітряну – аеропорти, системи ППО відпрацьовуватимуть по літаках;

морську – порт Севастополя;

сухопутну – Кримський міст.

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Військовий експерт наголошує, що звільнення Донбасу стане найскладнішою операцією.

З Луганськом й Донецьком ситуація набагато складніша. Там є сухопутний коридор, величезний кордон з Росією, є багато автомобільних та залізних доріг. Я думаю, що Севастополь реалістичніше звільнити,

– зауважує Нарожний.

Для того, щоб звільнити Донецьк, потрібно взяти його в кільце. Військовий експерт запевняє: перший крок – Мелітополь, другий – Маріуполь, третій – Донецьк. Потрібно оточити місто й відрізати лінії постачання.

Нарожний стверджує, що для звільнення Луганська необхідно відрізати Сватове й Кремінну. Тоді ми можемо зробити величезні логістичні проблеми росіянам. Наразі у нас варіанту немає, адже не можемо дістати туди, куди треба.

Сумнівів я не маю, Донецьк та Луганськ буде деокуповано – це лише питання часу. На жаль, після звільнення обидва міста будуть під величезною загрозою обстрілів з боку Росії. Так, як відбувається з Херсоном, Харковим та іншими прикордонними українськими містами,

– відзначає Нарожний.

Річ у тім, що окупанти серйозно окопалися на Донбасі. Там є щонайменше три лінії оборони, вони глибоко бетоновані. Але ключова проблема в іншому. За словами Нарожного, якщо ми оточимо Донецьк, ті війська, які стоятимуть за містом, стануть мішенню для ворожої артилерії. Наші військові можуть прорвати бетоновану лінію оборони. Головне – придушити усю ту артилерію, яка стрілятиме по наших військових. Для цього нам потрібна або потужна авіація, або далекобійні ракети.

"Якщо ми робитимемо це тими засобами, які маємо наразі, і не будемо стріляти по території Росії зброєю, яку нам надали союзники – ця операція буде дуже кривавою для нас. Вона не матиме сенсу з точки зору кількості втрачених військових й отриманого вихлопу в результаті", – стверджує Нарожний.

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