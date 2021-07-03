Сподіваюся, наші народи будуть братами, – Івангай несподівано вибачився за пости про Росію

Блогер "Івангай"записав відео, у якому вибачається за пости про Росію. Блогер зробив заяву й про "братні" народи.

Іван Рудський (справжнє ім'я блогера), який раніше дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, заявив, що хотів би подорожувати Росією. Проте він "побоюється".

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"Івангай" перепросив за пости про Росію

"Івангай" записав розмовне відео, у якому відповідає на запитання, які його стосуються. Зокрема, він згадав про свої пости про Росію. Він заявив, що його "дивні" дописи про Росію, викликані занепокоєнням про політику "її поточної влади". Також він попросив вибачення у всіх, кого він "образив цими твітами".

Сподіваюсь, що великий російський народ та волелюбні українці назавжди будуть братами,

– заявив "Івангай".

Також він пояснив, чому говорить російською та заявив, що хотів би подорожувати Росією.

"Я взагалі хотів би політати по Росії як турист, але, на жаль, між нашими країнами є конфлікт, і мені є чого побоюватися, перебуваючи там", – висловився український блогер.

Далі він знову заявив, що "народи повинні дружити та співпрацювати", а він сподівається на прямі авіарейси в Росію. Він також згадав, що його конфлікт з росіянином Юрієм Дудем – "це не конфлікт, а спосіб привернути увагу до україно-російської війни".

Що відомо про попередні заяви "Івангая"