Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди цього тижня, – Трамп

Дональд Трамп у Великодній вечір зробив заяву щодо миру в Україні. В ній містяться не тільки власне слова про можливі терміни укладення угоди, але й слова про економіку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соціальній мережі.

Дивіться також "Великоднє перемир'я": усі заяви України і Росії та що відбувається на лінії фронту

Що заявив Трамп 20 квітня про можливе укладення мирної угоди

Заява президента США вражає, проте вона не містить жодних деталей. Найбільше уваги привертають слова Трампа щодо економічного майбутнього України та Росії.

Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди цього тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки,

– написав лідер Сполучених Штатів Америки.

Не зрозуміло, чи міститься в його дописі натяк на розробку корисних копалин в Україні та Росії, чи він мав на увазі щось інше.

Цікаво, що менш ніж за десять хвилин до повідомлення про перемовини Трамп зробив ще один, досить таємничий допис.

"Золоте правило перемовин і успіху: той, хто має золото, той встановлює правила. Дякую!" – сказано в пості.

Британський генерал у відставці вважає, що мирні зусилля Трампа ідуть на користь Путіну.