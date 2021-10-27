Очевидці аварії розповіли, що відірване колесо від однієї з автівок пошкодило припаркований неподалік позашляховик. На місце ДТП прибув син загиблого водія Chevrolet.

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Син загиблого сподівається на покарання

За словами сина загиблого у ДТП, його батько був обережним за кермом, на відміну від водія Infinity. Тому чоловік сподівається на справедливе покарання для нього.

Хотілося б, щоб не було відмазок. Що погано стало, що вмирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було начхати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість,

– заявив чоловік.

Свідки аварії розповіли, що один з пасажирів авто винуватця ДТП декілька хвилин лежав на узбіччі непритомним, однак згодом прийшов до тями. У дівчини, яка також була у цьому автомобілі, болів живіт, на що вона скаржилася. Також очевидці кажуть, що вона довго плакала.

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