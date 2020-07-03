У п'ятницю, 3-го липня, не стало Абдулманапа Нурмагомедова. Біографія відомого російського тренера, у житті якого є український слід, читайте у матеріалі Спорт 24.

Український слід

Абдулманап Нурмагомедов і його син тісно пов'язані з Україною, пише 24 канал. Абдулманап виховав Хабіба, який розпочав професійну кар'єру у 2008 році. Читайте також: Помер Абдулманап Нурмагомедов, батько ММА-бійця Хабіба

Перший бій росіянин провів у Полтаві. Федерація бойового самбо України проводила турнір з ММА "Ліга чемпіонів". Хабіб на 3-й хвилині першого раунду задушливим прийомом змусив здатися свого опонента Вусала Байрамова.

Батько Хабіба навчався в Полтаві і був чемпіоном України з вільної боротьби і самбо, а в молодості грав у полтавському футбольному клубі.

Абдулманап Нурмагомедов / Фото ua.tribuna.com

Зараз у Полтаві у Хабіба живуть два дядьки. Один з них – Нурмагомед Нурмагомедов був чемпіоном світу зі спортивного самбо, виступаючи за збірну України.

Після Полтави Хабіб недовгий час виступав на батьківщині. А 17 квітня 2010 року саме в Києві він вперше став чемпіоном світу з бойового самбо. Після чого в липні став виступати за київський клуб "Combat-DOBRO".

Перший свій поєдинок Хабіб провів 18 вересня 2010 року в рамках турніру М-1 Україна в Києві проти Віталія Островського.

Пізніше Нурмагомедов бився ще й в Одесі та Сімферополі.

Коли ходили чутки про бій між Хабібом та боксером Флойдом Мейвезером, Абдулманап хотів звернутися по допомогу українського тренера Анатолія Ломаченка, батька Василя Ломаченка.

Успішний син

У вересні 2019 року Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордів Росії як людину, яка виховала найбільшу кількість чемпіонів з бойового самбо. Згідно з офіційними даними, Нурмагомедов за свою тренерську кар'єру виховав 18 чемпіонів світу.

Попри всі здобутки, справжню славу Абдулманап здобув завдяки своєму сину Хабібу. 31-річний спортсмен залишається непереможним.

В активі Хабіба перемоги на турнірах різного ґатунку.

Як професійний боєць MMA Хабіб провів 28 поєдинків і всі виграв. У його активі звитяга над зіркою UFC Конором МакГрегором.

Ключовими у стилі Хабіба є борцівські прийоми. Більшість поєдинків Нурмагомедов виграє здачею суперника завдяки болючим борцівським прийомам.

Хвороба і смерть

У квітні 2020 року тренера госпіталізували у Москві. Повідомлялося, що на тлі пневмонії у нього почалися ускладнення, які призвели до інсульту.

Також у батька Хабіба діагностували COVID-19. Згодом з'явилася інформація, що він вилікувався від коронавірусу.

Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповідав, що в Абдулманапа вражено 75% легень.

Лікарі ввели Нурмагомедова в кому і самі лікарі його вивели з неї. Згодом тренер знову впав у кому.

Повідомлялося, що Нурмагомедову успішно провели операцію на серці.

3-го липня, Абдулманап Нурмагомедов, на жаль, помер. Російські ЗМІ пишуть, що він помер від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису. Що таке сепсис? Це небезпечна дисфункція внутрішніх органів, спричинена порушенням регуляції відповіді організму на інфекцію. Найбільш частою причиною сепсису є гострі гнійні захворювання м'яких тканин. Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.