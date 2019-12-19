Активісти під НБУ вимагали повернути гроші Суркісам: ультрас "Динамо" заявили про "фрік-шоу"

19 грудня біля будівлі Національного банку України (НБУ) відбулася акція, на якій люди із символікою "Динамо" вимагали повернути гроші акціонерам київського клубу.

За словами керівника фан-клубу "Динамо" Сергія Михайленка, є судові рішення, які не виконуються, тому акціонерам не повернули гроші.

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Я чужі гроші не рахував, але яка б сума там не була, йому буде достатньо для участі клубу в УПЛ і єврокубках. Є судові рішення, які не виконуються. Тому зібралися вболівальники, щоб підтримати керівництво клубу і привернути увагу українського суспільства.



Ми дуже переживаємо, адже хочемо, щоб клуб продовжував виступ. Сподіваюся, нас почують. Вимагаємо, щоб Нацбанк виконав судові рішення щодо повернення грошей акціонерам клубу,

– сказав Михайленко для 112.ua.

В НБУ заявили, що власники "Динамо" брати Суркіси вводять в оману фанатів, відправляючи їх на протест.

"Прикро бачити, як власники знаменитого київського футбольного клубу вводять фанів "Динамо" в оману, відправляючи їх в Національний банк вимагати кошти, які необхідно вимагати власне від братів Суркісів. Це фейк і відверта брехня фанам. Немає жодного рішення жодного суду, яке зобов'язувало б Національний банк виплачувати кошти акціонерам "Динамо", – заявили в НБУ, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Ультрас "Динамо" White Boys Club також відреагували на акцію під НБУ. Вони назвали її "фрік-шоу".

Сьогодні ми дізнались, що якісь ряжені клоуни з прапорами "Динамо" мітингували під Нацбанком на підтримку бізнес-інтересів Суркісів. Якщо раптом виявиться, що хтось з нашого руху брав участь в цьому фрік-шоу чи братиме участь в подібних заходах в майбутньому, то вхід на фанатський сектор таким персонажам буде закритий,

– заявили ультрас киян.

Що відомо про "справу Суркісів"?

19 грудня Шостий апеляційний суд за клопотанням "Приватбанку" призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації "Приватбанку" до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Сім'я Суркісів домоглася в судах нижчих інстанцій скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку (на суму понад 1 млрд грн) на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

"Приватбанк", згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів, однак для Нацбанку, Мінфіну і банку крім цих виплат важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом сім'ї Суркісів, найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури на загальну суму понад 29 млрд грн.

Крім того, визнання її незаконною поставить під питання і всю націоналізацію Приватбанку.

Ігор Суркіс є президентом футбольного клубу "Динамо" Київ.