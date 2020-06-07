У Лас-Вегасі (США) у ніч з 6 на 7 червня відбувся черговий вечір боїв у рамках UFC. В одному з поєдинків зустрічалися Алджамейн Стерлінг та Корі Сендхаген.

Американець Алджемейн Стерлінг виграв статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул у найлегшій вазі. Про це повідомляє 24 канал.

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Стерлінг переміг задушливим прийомом

Алджемейн швидко розправився із земляком Корі Сендхагеном. Через півтори хвилини після стартового гонгу Сендхаген здався від задушливого прийому.

Корі ледь не втратив свідомість і не відразу зміг зрозуміти, що відбувається.

Алджемейн Стерлінг стане першим суперником для переможця майбутнього поєдинку за вакантний титул між Петром Яном і Жозе Алдо.

У головній події UFC 250 бразилійка Аманда Нуньеш вперше успішно захистила титул чемпіонки UFC в напівлегкій вазі. Вона розгромила за очками американку Феліцію Спенсер.