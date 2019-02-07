Андрій Ярмоленко не зіграє до кінця сезону за "Вест Хем"

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український півзахисник Андрій Ярмоленко не встигає відновитися після травми. Відтак футболіст не зіграє до кінця сезону.

Про це заявив головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні, коментуючи на офіційному сайті переповнений лазарет команди.

"Не тільки Андрій Ярмоленко [не повернеться в цьому сезоні], але Карлос Санчес також не буде готовий. І я не думаю, що Вінстон Рід буде готовий. У мене є сумніви, чи Джек Вілшир чи буде готовий. Так що є багато гравців, які продовжуватимуть відновлюватися після травм", – заявив Мануель Пеллегріні.

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Сам Ярмоленко прокоментував відновлення після травми

"Іноді ти сидиш вдома і думаєш, чому погано зіграв, а всі обговорюють цей матч. У такі моменти мені завжди допомагають мої сім'я та друзі. Звичайно, без футболу не легко обійтися, тому що я люблю цю гру. Але травма вже трапилася, ти повинен зосередитися на відновленні. Сім'я, одноклубники та персонал допомагають мені, тому що в "Вест Хемі" ми єдині. Ми – велика сім'я, це дійсно допомогло мені", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко отримав розрив ахілла у матчі проти "Тоттенхема" ще 20 жовтня 2018 року. Футболісту провели операцію, і планувалося, що гравець повернеться на поле до квітня 2019 року.

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Теги: Футбол Спорт Публікації Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 Канал
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