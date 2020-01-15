Австрійського лижника засудили до тюремного терміну за вживання допінгу

Австрійського лижника Домініка Балдауфа засудили до 5 місяців тюремного ув'язнення за вживання допінгу. Правда цей термін спортсмен відбуватиме умовно.

27-літній Балдауф був одним із затриманих спортсменів під час спецоперації німецьких та австрійських правоохоронців під кодовою назвою "Кровоспускання" (Aderlass) в лютому 2019 року. У ході операції були затримані 9 спортсменів, в тому числі естонці Карел Тамм'ярв та Андреас Веерпалу, та спортсмен з Казахстану Олексій Полторанін. При цьому австрійського лижника Макса Хауке затримали якраз у той момент, коли спортсмен робив собі переливання крові. Використання допінгу, згідно з австрійським законодавством, передбачає кримінальну відповідальність. Головний підозрюваний у цій справі – лікар з Ерфурта Марк Шмідт. Спортсмени платили йому від 4 тисяч до 12 тисяч євро за один сезон. Загалом у цій справі проходили 23 спортсмени.

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Балдауф визнав себе винним у вживанні допінгу. Його дискваліфікували на чотири роки. Тепер же, за даними ESPN, суд в Інсбруку признав Балдауфа винним у махінаціях щодо спонсорів та засудив до п'ятимісячного тюремного ув'язнення умовно. Захист спортсмена планує оскаржити це рішення.