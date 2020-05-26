Без штанів: міністр спорту Румунії зганьбився в прямому ефірі – відео

Міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє потрапив у незручну ситуацію під час свого виступу в ефірі одного з телеканалів. Він давав з власного дому інтерв'ю телеканалу Pro X в стильній сорочці.

Чоловік давав телеканалу коментар на тему відкриття спортивних центрів після пандемії коронавірусу, і в один момент камера впала. Виявилося, що міністр давав інтерв'ю в сорочці і трусах, пише 24 канал.

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Ведучий не зміг стримати емоцій і відкрив рот від того, що відбувається, тоді як сам Строє не подав виду і спокійно продовжив свою промову.

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Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips



pic.twitter.com/x8sRYO33yf — ??? '??' ?????? (@JohnDalziel) May 24, 2020

Скріншот з реакцією телеведучого: