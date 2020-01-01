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Білодід зачарувала новорічною світлиною з татом: щемливе фото

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Дарія Білодід / Інстаграм

ВІдома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала фото з татом і водночас своїм тренером Геннадієм Білодід.

Такої традиції українська спортсменка дотримується вже декілька років.

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Кожного 31 грудня Білодід публікує чорно-біле фото зі своїм татом у кімоно та підбиває підсумки року.

У 2019 Дар'я захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола торік. Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

Як і кожного року я публікую фото з моїм татом в традиції дзюдо. Що я можу сказати, 2019 рік був складним для мене, але найважливіше те, що вкінці року я щаслива! Дякую усім людям, які були зі мною та підтримували, це дуже багато значить для мене. Я сподіваюся, 2020 рік буде добрим до мене і принесе мені яскраві моменти!
– написала під фото Білодід.

Батьки Білодід – також спортсмени, вони і стали її тренерами. Тато Геннадій – двічі чемпіон Європи. Він пишається, що донька його переплюнула. Однак, за його словами, колись противився такому вибору Дарії – мовляв, єдиноборства – не для дівчат. 

Коли Дар'ї було три роки, батьки віддали її на художню гімнастику, однак вже у шість років вона сама прийшла на дзюдо.

Попередні фото Білодід з татом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditional New Year’s training with my dad The outgoing year was incredible and unusual for me ! There were a lot of good moments that will remain in my memory forever, there were bad moments, which I will also always remember. But despite everything, summing up, I can confidently say that this year brought me a lot of happiness and joy! Thank God for everything that I have today! Thanks to my parents and close people for being always with me in joy and in sorrow! The support of my family is my main motivation and strength️ Good bye 2018, I hope that 2019 will be successful for me and will make me happy️ #happynewyear #goodbye2018 #thanksforall #adidascombatsports #heretocreate #adidasjudo

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

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Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новини Спорту Новини України Дарія Білодід Дзюдо Новорічні свята
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