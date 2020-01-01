Білодід зачарувала новорічною світлиною з татом: щемливе фото

ВІдома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала фото з татом і водночас своїм тренером Геннадієм Білодід.

Такої традиції українська спортсменка дотримується вже декілька років.

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Кожного 31 грудня Білодід публікує чорно-біле фото зі своїм татом у кімоно та підбиває підсумки року.

У 2019 Дар'я захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола торік. Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

Як і кожного року я публікую фото з моїм татом в традиції дзюдо. Що я можу сказати, 2019 рік був складним для мене, але найважливіше те, що вкінці року я щаслива! Дякую усім людям, які були зі мною та підтримували, це дуже багато значить для мене. Я сподіваюся, 2020 рік буде добрим до мене і принесе мені яскраві моменти!

– написала під фото Білодід.

Батьки Білодід – також спортсмени, вони і стали її тренерами. Тато Геннадій – двічі чемпіон Європи. Він пишається, що донька його переплюнула. Однак, за його словами, колись противився такому вибору Дарії – мовляв, єдиноборства – не для дівчат.

Коли Дар'ї було три роки, батьки віддали її на художню гімнастику, однак вже у шість років вона сама прийшла на дзюдо.

Попередні фото Білодід з татом: