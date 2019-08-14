Біографія Олександра Хацкевича: шлях від футболіста до тренера "Динамо"

Білоруський фахівець Олександр Хакцевич очолював київське "Динамо" протягом трьох сезонів, однак, так і не зміг досягнути значних успіхів з клубом. 14 серпня 2019 року він був звільнений з поста головного тренера "біло-синіх". Спорт24 пропонує пригадати кар'єрний шлях Олександра Хацкевича.

Біографія Олександра Хацкевича

Олександр Хацкевич – колишній білоруський півзахисник, а нині тренер. Народився 19 жовтня 1973 року в Мінську.

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Ігрова кар'єра юного Хацкевича починалася в рідному Мінську. 16-річного юнака зарахували до дублюючого складу місцевого "Динамо", і за два роки Олександр "доріс" до основного складу, за який виступав в перших чемпіонатах незалежної Білорусі – з 1992-го до 1996 років. За цей час чотири рази став чемпіоном країни і один раз (в 1994-му) завоював Кубок Білорусі.

Кар'єра футболіста

У 1996 році Хацкевич перейшов до київського "Динамо", де пройшли його найкращі роки в якості гравця. Після смерті багаторічного головного тренера "Динамо" Валерія Лобановського у травні 2002 року Хацкевич поступово втратив місце в основному складі.



Олександр Хацкевич – футболіст "Динамо" Київ

Після кар'єри в цій команді футболіст почав догравати останні роки в різних командах. Сезон в Китаї "Тяньцзінь Теда" і сезон в латвійській "Вента". Закінчив кар'єру гравця Хацкевич в рідному мінському "Динамо".

Хацкевич – семиразовий чемпіон України і чотириразовий володар Кубка країни в складі київського "Динамо", чотириразовий чемпіон Білорусі і володар Кубка країни в складі мінського "Динамо". Визнавався найкращим футболістом Білорусі 1998 і 2000 років. За збірну країни провів 38 ігор, забив 4 голи.

Зв'язка Хацкевич – Белькевич

Олександр Хацкевич прийшов займатися футболом практично разом з Валентином Белькевичем, який став найкращим футболістом десятиліття в Білорусі (1990-2000), але, на жаль, раптово покинув цей світ у 2014 році.

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Так що не буде перебільшенням сказати, що ця знаменита зв'язка півзахисників, на якій довгі роки в значній мірі трималася гра мінського і київського "Динамо", а також збірної Білорусі, зародилася ще в дитинстві. Причому хлопці відмінно ладнали не тільки на полі, але і за його межами.



Валентин Белькевич і Олександр Хацкевич / Фото: sport.glavred.info

Перший тренер Хацкевича і Белькевича Михайло Братченя так розповідав про перші кроки у футболі своїх вихованців:

Спочатку прийшов Саша. І вже на першому тренуванні я помітив, що потенціал в хлопчині є. Це відразу видно, коли у людини є талант. І не потрібно йому тут ніяких подразників, тиску. Просто потрібно коригувати його роботу, направляти її в потрібне русло.



У них абсолютно різні характери. Сашка більш настирний, нахабний, жорсткий у всіх відносинах. І цілеспрямований: якщо щось задумав, неодмінно цього доб'ється. Зведений дуже був, лідерські та бійцівські якості у нього були розвинені чудово. А ось Валік – мішеня , скромний завжди був, однак своє "я" мав. Втім, на полі було видно, що мислять вони майже однаково. Тому взаємини у них складалися чудово – конфліктів між собою не виникало.

Белькевич з Хацкевичем йшли по життю пліч-о-пліч з дитячої футбольної школи, і Олександр ще близько 10 років тому про їхню дружбу якось сказав так: "Валік знає мене краще, ніж дружина, з якою ми одружені 16 років. Адже з Белькевичем ми знайомі вже 25".

Цікаво, що коли Хацкевич і Белькевич подорослішали і, закінчивши ігрові кар'єри, стали тренерами, бачення футболу у них залишилося схожим. Розрізнялися хіба що підходи до спілкування з підопічними.

Нетиповий Хацкевич

За часів правління в збірній Білорусі суворого Георгія Кондрат'єва, посмішку на обличчі якого можна було бачити лише по великих святах, в колективі явно не вистачало розкутості. Особливо це відчувалося на тлі попередника Бернда Штанге – той був здатний на вигадки по згуртуванню команди. Ймовірно, скутість і похмурість в побуті переносилися і на поле, де білоруські футболісти при Кондрат'єві часто відчували себе не в своїй тарілці.

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Олександр Хацкевич під час перебування гравцем був не тільки заводієм на полі, але міг почудити і за його межами.

Ходить байка про те, що під час виступу за молодіжну збірну він одного разу викрав автонавантажувач з олімпійської бази збірної Польщі. Разом зі ще двома гравцями він мав намір проїхати 60 кілометрів до Варшави за "догонкою", щоб відсвяткувати перемогу.

Тренерська діяльність

Свою тренерську кар'єру він розпочав у рідному мінському клубі, де займав позицію граючого тренера. У цьому ж році він очолив національну юнацьку збірну Білорусії. З липня 2008-го був головним коучем футбольного білоруського клубу "Вітебськ".



Олександр Хацкевич в молодості

Тренерська кар'єра на Україні почалася з місця помічника головного тренера в національній збірній України. З 2010-го по 2014-й очолював молодіжну команду "біло-синіх" (Київ).

4 грудня 2014 фахівець повертається в Білорусь і очолює національну збірну Білорусі. Пропрацювавши до 2016-го на цій посаді був звільнений 6 грудня. За час роботи наставником збірна зіграла в рамках відбору до ЧС-2018 c Францією (нічия), Люксембургом (нічия), Голландією (поразка) і Болгарією (поразка).

"Динамо" при Хацкевичі

2 червня 2017 року "Динамо" Київ оголосило про призначення головним тренером команди Олександра Хацкевича.

"Динамо" при Олександру Хацкевичу провело 30 ювілейних єврокубкових матчів: 11 перемог, 11 нічиїх та 8 поразок різниця м’ячів 44-43.

З часу приході на пост головного тренера киян, білорус лише двічі виграв Суперкубок України, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

14 серпня 2019 Олександр Хацкевич був офіційно звільнений з поста головного тренера київського "Динамо". Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди.

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Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".

Особисте життя Олександра Хацкевича

Одружений на Ілоні Хацкевич вже більше 20-ти років. Пара виховує двох синів – Артема і Владислава.



Сім'я Олександра Хацкевича

З дружиною Ілоною він познайомився в кіно, а познайомила їх найкраща подруга Ілони. Олександр тоді тільки повернувся з юнацької збірної СРСР і прийшов на зустріч в красивому спортивному костюмі. Як потім жартував Хацкевич, він вибрав костюм збірної СРСР, щоб справити враження на дівчину.

Незважаючи на специфіку професії, Олександр Хацкевич намагається по максимуму приділяти час рідним і близьким: "Сім'я для мене – це все! Більшу частину вільного часу віддаю дружині і дітям, а вже потім рибалка, КВН і все інше".