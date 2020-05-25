Боруссія Дортмунд – Баварія: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Німеччини

26 травня "Боруссія" Дортмунд у центральному матчі 28 туру чемпіонату Німеччини прийме "Баварію". На кону поєдинку, окрім звичних трьох очок, стоятиме формальне чемпіонство. Прогноз на принципове дербі – читайте далі в матеріалі.

Боруссія Дортмунд – Баварія: прогноз

За 7 турів до завершення Бундесліги між "Боруссією" та "Баварією" розрив у 4 очки на користь мюнхенців, пише 24 канал. Перемога у "Дек Класікер" може як дозволити "Баварії" збільшити відрив до 7 очок, так і скоротити відрив для "Боруссії" всього до одного бала.

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Нічия буде на руку "Баварії", яка на довгій дистанції навряд чи розгубить такий відрив. Таким чином, поєдинок можна назвати "золотим", адже вже 26 травня може визначитися формальний чемпіон Німеччини.

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У першому колі "Баварія" знищила "Боруссію" з рахунком 5:0. У Мюнхені "Баварія" почувається комфортно, а от матчі у Дортмунді не такі успішні для чинних чемпіонів Німеччини.

У п'яти останніх зустрічах на "Зігналь Ідуна Парк" баварці здобули дві перемоги. Тричі перемагали "джмелі".

Фаворитом чергового дербі є "Баварія". Перемогу підопічних Хансі Фліка оцінюють коефіцієнтом 2,37.

Не дивно, що саме "Баварія" фаворит, адже в таборі "джмелів" справжня епідемія травм. У матчі не візьмуть участь Вітцель, Загаду, Ройс, Шульц. Під питанням участь Хуммельса.

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У "Баварії" теж багато травмованих (Зюле, Толіссо, Коутінью, Тьяго), хоча чинні чемпіони Німеччині мають "довшу" лаву запасних.

Перемогу "Боруссії" в матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 3,80. Якщо ж поєдинок у Дортмунді завершиться нічиєю – коефіцієнт 2,70.

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Інтерес до поєдинку підігріває і протистояння Джейдона Санчо з Томасом Мюллером. Наразі нападник "Баварії" зробив 17 результативних передач у Бундеслізі і випереджає Санчо на один асист.

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Обидва футболісти досить часто забивають. Гол Мюллера у ворота "джмелів" оцінений коефіцієнтом 2,95. Ідентичний коефіцієнт на м'яч Санчо у ворота Мануеля Ноєра.

Також матч цікавий через першу зустріч Роберта Левандовського з Ерлінгом Голандом. Обидва нападники надзвичайно забивні.

Гол Левандовського у ворота колишньої команди оцінений коефіцієнтом 1,62. Дебютний гол норвежця Голанда у ворота "Баварії" – коефіцієнт 2,1.

Матч "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" відбудеться 26 травня. Початок гри о 19:30.