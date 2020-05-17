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Боєць UFC безжально нокаутував суперника ударом ногою: відео

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Алістар Оверім – Уолт Харріс
Алістар Оверім – Уолт Харріс / twitter.com/ESPNStatsInfo

У суботу, 16 травня, у Джексонвіллі, штат Флорида (США), пройшов черговий турнір UFC. У рамках головної події UFC Fight Night 172 зійшлися Алістар Оверім та Уолт Харріс.

Ветеран UFC Алістар Оверім здобув перемогу над Уолтом Харрісом. 40-річний боєць здобув дострокову перемогу в другому раунді, повідомляє 24 канал.

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У другому раунді Оверім влучив у голову Харріса потужним ударом ногою. Після цього Уолт пропустив лівий боковий та почав падати на канвас.

Оверім кинувся добивати суперника. Тільки рефері поєдинку врятував Уолта від жорсткого побиття. Оверім здобув перемогу технічним нокаутом.

Дивіться відео технічного нокауту

Для досвідченого Оверіма це 46 перемога у 64 поєдинках. Ще 18 боїв він програв.

Натомість у кар'єрі 36-річного Харріса це вже восьма невдача. 13 боїв американець виграв.

останні бої ufc

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Автор: Михайло Гема
Теги: Змішані єдиноборства MMA Новини Спорту Спорт
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