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Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

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Чемпіонат світу з біатлону 2020 розклад

В італійському Антхольці з 13 по 23 лютого відбудеться чемпіонат світу з біатлону. Розклад змагань – дивіться у матеріалі Спорт24.

Світові першості проходять з 1958 року, наша команда бере участь з 1993-го. За цей час українські біатлоністи завоювали 37 медалей – 7 золотих, 10 срібних і 20 бронзових. Це десяте місце в загальнокомандному заліку. Найбільше нагород виграла Норвегія – 197 (71, 66, 60).

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Розклад всіх гонок чемпіонату світу з біатлону 2020

13 лютого

15:45. Змішана естафета

14 лютого

15:45. Спринт, жінки

15 лютого

15:45. Спринт, чоловіки

16 лютого

14:00. Гонка переслідування, жінки

16:15. Гонка переслідування, чоловіки

18 лютого

15:15. Індивідуальна гонка, жінки

19 лютого

15:15. Індивідуальна гонка, чоловіки

20 лютого

16:15. Одиночна змішана естафета

22 лютого

12:45. Естафета, жінки

15:45. Естафета, чоловіки

23 лютого

13:30. Мас-старт, жінки

16:00. Мас-старт, чоловіки

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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