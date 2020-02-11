Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
В італійському Антхольці з 13 по 23 лютого відбудеться чемпіонат світу з біатлону. Розклад змагань – дивіться у матеріалі Спорт24.
Світові першості проходять з 1958 року, наша команда бере участь з 1993-го. За цей час українські біатлоністи завоювали 37 медалей – 7 золотих, 10 срібних і 20 бронзових. Це десяте місце в загальнокомандному заліку. Найбільше нагород виграла Норвегія – 197 (71, 66, 60).
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Розклад всіх гонок чемпіонату світу з біатлону 2020
13 лютого
15:45. Змішана естафета
14 лютого
15:45. Спринт, жінки
15 лютого
15:45. Спринт, чоловіки
16 лютого
14:00. Гонка переслідування, жінки
16:15. Гонка переслідування, чоловіки
18 лютого
15:15. Індивідуальна гонка, жінки
19 лютого
15:15. Індивідуальна гонка, чоловіки
20 лютого
16:15. Одиночна змішана естафета
22 лютого
12:45. Естафета, жінки
15:45. Естафета, чоловіки
23 лютого
13:30. Мас-старт, жінки
16:00. Мас-старт, чоловіки
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