Чи очолить Шовковський міністерство спорту – заява Гончарука

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував можливе розділення Міністерства культури і Міністерство молоді та спорту. Відомства були об'єднані влітку, а їх главою став Володимир Бородянський. Тепер же міністерства знову планують розділити і главою спортивного відомства може стати Олександр Шовковський.

В ефірі програми "Факти тижня" на каналі ICTV Гончарук заявив, що Мінмолодьспорту теоретично може бути розділене, але фінального рішення щодо цього поки немає.

До теми: Беленюк виступив за створення окремого міністерства спорту, запустивши флешмоб: відео

Він зазначив, що будь-яке рішення не має завадити підготовці до Олімпіади-2020, яка перебуває на "фінішній прямій". Олімпіада триватиме з 24 липня до 9 серпня.

Як відомо, ЗМІ повідомляли, що уряд Олексія Гончарука чекають перестановки. Начебто в міністра культури, молоді і спорту України Володимир Бородянського планують забрати питання спорту.

Також планується створення держагентства спорту під управлінням Міністерства культури.

Більше про це: Які перестановки чекають на уряд Олексія Гончарука

Разом з тим, Гончарук спростував інформацію, що кандидатура ексголкіпера "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського розглядають на посаду міністра спорту у випадку розділення Міністерства культури, молоді та спорту.

"Дуже цікаво спостерігати, як розповсюджуються чутки. Ця ідея подумати про Олександра як про можливого урядовця виникла в мене, але серйозно ми її ще не обговорювали", – заявив Гончарук.

Водночас міністр Бородянський не вважає , що створення окремого міністерства спорту буде ефективним. Він заявив, що у планах Мінмолодьспорту створення держагентства спорту та фонду підтримки спорту.