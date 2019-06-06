Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році

Український боксер Володимир Кличко поки офіційно не пристав на пропозицію стрімінгової платформи DAZN про три бої у 2019 році. Але може вийти в ринг згодом.

Нагадаємо, DAZN пропонувало Володимирові Кличку 80 мільйонів доларів за перемогу у трьох боях. Але всі вони мали відбутися у 2019 році. При цьому наступний бій проводили лише за умови перемоги у попередньому. Але Кличко так і не погодився, тож провести всі три бої у 2019 році вже не вдасться.

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Але як мінімум один офіційний бій Володимир Кличко таки проведе, переконує Sport Arena. За їх даними, боксер хоче побити рекорд Джорджа Мартіна, який став чемпіоном світу у віці 45 років, 9 місяців та 16 днів. У листопаді 1994 року він переміг Майкла Мурера. І це абсолютний рекорд у суперважкій вазі. І його хоче побити Кличко.

Будь-яка боксерська федерація може надати Володимиру Кличку чемпіонський бій, якщо він захоче повернутися в ринг. Але якщо українець хоче побити рекорд, то він повинен провести бій не швидше 11 січня 2022 року. Тоді Володимиру Кличку виповниться 45 років, 9 місяців та 17 днів.

Якщо б Кличко вирішив повернутися у професійний бокс у 2019 році, то до цієї дати (коли можна було б побити рекорд) йому б довелося провести б як мінімум 5-6 боїв. А його суперниками б тоді виступили Тайсон Ф'юрі, Деонтей Уайлдер чи Ентоні Джошуа. І виграти в них. Хоча двом з них (Ф'юрі та Джошуа) він програв.

У 2017 році Володимир Кличко завершив кар’єру боксера: чим він займається зараз?Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.



У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.