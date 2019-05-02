Дім гравця "Барселони" пограбували під час матчу проти "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів

У середу, 1 травня, "Барселона" на власному полі приймала "Ліверпуль" у рамках півфіналу Ліги чемпіонів. У цей час грабіжними пробралися у будинок гравця "синьо-гранатових" Артура і пограбували його.

За даними видання el taquigrafo, грабіжники пробралися в будинок через вікно. У цей час в домі перебував брат футболіста. Тож зловмисники погрожували йому, приставивши до горла викрутку. Також в одного з них був ніж. Відомо, що вони забрали з собою цінні речі. Серед них і годинник Rolex.

Сам Артур не зіграв у матчі проти "Ліверпуля". Гравець усію гру провів на лаві запасних.

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Варто додати, що це не вперше грабують будинки футболістів "Барселони" під час матчів, у тому числі Ліги чемпіонів. 6 листопада 2018 року "Барселона" грала на виїзді проти "Інтера". У той час як команда перебувала у Мілані, зловмисники пограбували будинок захисника Жорді Альби. При цьому сім'я іспанського футболіста була у будинку в момент скоєння крадіжки. Невідомі вдерлися на територію через задній двір і залізли в будинок через вікно на другому поверсі. 16 лютого 2019 року нападник "Барселони" Кевін-Принс Боатенг зіграв матч чемпіонату Іспанії проти "Вальядоліда". У той час зловмисники проникли у будинок хавбека та винесли звідти майна на 300 тисяч євро.

У червні 2018 року було пограбовано будинок захисника "Барселони" Жерара Піке та співачки Шакіри. Під час "візиту" злодіїв в будинку нікого не було, оскільки Піке знаходиться в розташуванні збірної Іспанії, а Шакіра – на гастролях в Німеччині.

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При цьому це не перший випадок, коли жертвами стають футболісти, чиї команди грають проти "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів. 28 листопада 2018 року під час матчу ПСЖ – "Ліверпуль" грабіжники пробралися в будинок форварда "Парі Сен-Жермен" Еріка Шупо-Мотінга. Вони винесли ювелірні прикраси, а також інші речі. Збитки оцінили у 600 тисяч євро.

Хоча і гравці "Ліверпуля" теж є серед постраждалих. 19 лютого 2019 року під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії" зловмисники пограбували дім Садьо Мане. Були вкрадені мобільні телефони, годинники та ключі від автомобілів. Це друге пограбування будинку Мане під час гри Ліги чемпіонів. 1 листопада 2017 року його обікрали, коли форвард був на полі в грі зі словенським "Марібором".

Також у січні 2017 року зловмисники пограбували дім нападника "Ліверпуля" Роберто Фірміно.