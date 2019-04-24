"Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України

У центральному матчі 25-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" переможця не було виявлено.

Динамо – Шахтар 0:0

Незабитий пенальті: Мораес, 90+4

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До цього поєдинку "Динамо" й "Шахтар" у турнірній таблиці розділяли аж 7 очок. Киянам, щоб відродити інтригу в чемпіонаті потрібна була тільки перемога. У свою чергу "Шахтарю" було важливо не допустити осічки. Обидва тренери здивували стартовими складами. "Біло-сині" знову вийшли без центрфорварда. На вістрі атаки грав Вербіч, а його місце зайняв новачок Карлос де Пена. У "Шахтарі" ж зі стартових хвилин несподівано вийшов Веллінгтон Нем та Алан Патрік.

На початку матчу на НСК "Олімпійський" фанати киян розтягнули величезний банер та запалили фаєри. У такий спосіб вони вшанували пам'ять футбольного уболівальника Максима Чайки.

Стартові хвилини поєдинку залишися повністю за "Шахтарем". Гості впевнено контролювали м'яч і затисли господарів на їх половині поля. Першу нагоду на шостій хвилині мав Нем. Півзахиснику вдалося продертися до штрафного киян, але він не зміг поцілити у ворота. Після цього господарям вдалося на деякий час перемістити гру якомога далі від власних воріт.

Першу нагоду відзначитися у "Динамо" мав Віктор Циганков зі штрафного. Однак капітан киян поцілив у стінку. На 25 хвилині "біло-сині" мали ще одну потенційно небезпечну нагоду. Після обрізки "Шахтаря" м'яч опинився у де Пена. Але уругваєць не увімкнув швидкість та не віддав пас на вільного Циганкова, внаслідок чого втратив м'яч.

"Шахтар" же на 30 хвилині мав свій небезпечний штрафний, який потужно виконав Тайсон. Бойко впевнено забрав м'яч до своїх рук попри неприємний рикошет. На 40 хвилині гостро відповіло "Динамо". Де Пена виконав класний простріл з лівого флангу в центр штрафного, але Шапаренко не зумів протиснути оборонців "Шахтаря" й переправити м'яч у сітку воріт. До кінця тайму голів вболівальники так і не дочекалися.

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По перерві команди зосередилися більше на боротьбі, аніж створенні якихось небезпечних нагод. За 15 хвилин команди на двох 10 разів змусили арбітра зупиняти гру. Було помітно, що "Шахтар" влаштовує розвиток подій, що не скажеш про "Динамо". Тому Олександр Хацкевич, щоб пожвавити гру в атаці випустив Цітаішвілі замість Шапаренка.

Та перша небезпечна нагода у другому таймі була в "Шахтаря". Миколенко порушив правила перед власним штрафним майданчиком і "гірники" отримали право на виконання стандарту. Однак Алан Патрік пробив у масовану стінку з гравців киян. Свій шанс забити зі штрафного мали й "біло-сині". На 66 хвилині Циганков з гострого кута цілив у дев'ятку, але промахнувся.

Із середини тайму "Динамо" почало помітно підтискати "Шахтар", який вирішив зосередитися на оборонній роботі. На 71 хвилині кияни заробили черговий небезпечний штрафний, проте Циганков вкотре пробив невлучно. Через дві хвилини справи киян стали кепськими, оскільки довелося проводити вимушену заміну. Вербіч не зміг продовжити гру й на поле вийшов Русин. За декілька хвилин зазнав травми й гравець "Шахтаря". Тарас Степаненко зазнав ушкодження й замість нього вийшов Дентіньо.

У компенсований час "Шахтар" заробив пенальті, але його не зумів реалізувати Мораес. Бойко впевнено парирував удар. Після цієї гри розрив між клубами в турнірній таблиці залишився і "Шахтар" наблизився до чемпіонства.

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