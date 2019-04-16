Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі

27-річний український футболіст нігерійського походження Адерінсола Есеола назвав Росію агресором.

Форвард казахстанського "Кайрату" наголосив, що його стосунки з росіянами суттєво змінилися. На це вплинула анексія Криму та бойові дії на Донбасі.

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"Під час подій на Майдані в 2014-му я прилетів у Київ відразу після розстрілу хлопців снайперами. Буквально через кілька днів. У мене був квиток, ми з мамою все на це дивилися, і вона говорила: "Куди ти їдеш?" Страшно. Ніхто не розумів, що відбувається. Прикро, що все так вийшло. Що йде війна, вмирають люди. Я проти війни і конфліктів взагалі.

Стосунки з росіянами змінилися? Звичайно, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія – агресор, і ми не можемо про це не говорити. На нашій землі йде протистояння. Грати в Росії, як Ракіцький? У нього інша ситуація... Але я кажу – ні, я не поїхав би,

– цитує Есеолу sport24.ru.

Адерінсола Есеола, який народився в родині українки і нігерійця в Житомирі, виступає в Казахстані з 2018 року. Раніше форвард грав за ряд українських клубів, а також клубів з нижчих дивізіонів чемпіонату Італії.

У поточному сезоні на рахунку Есеоли 6 голів і 2 гольові передачі за "Кайрат".

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