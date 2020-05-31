Київське "Динамо" та "Шахтар" 31 травня зустрічаються у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги. Перед матчем киян гаряче підтримали вболівальники.

Фанати підтримали "Динамо" перед грою

Вболівальники зустріли клубний автобус з футболістами на під'їзді до НСК "Олімпійський" де пройде зустріч. Про це повідомляє 24 канал.

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Під час вітання фани використали піротехніку. Матч пройде без глядачів, тому фанати вирішили підтримати улюблену команду перед грою.

"Динамо" – "Шахтар": головне

Для "Динамо" і "Шахтаря" це перший офіційний матч після карантину. До цього клуби проводили тільки товариські поєдинки.

Наразі "Шахтар" одноосібний лідер у турнірній таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на 13 очок.

У випадку нічиє або поразки "Динамо" може вийти на другу сходинку. Наразі її утримує луганська "Зоря".

У цьому сезоні це вже четверта зустріч клубів. Команди здобули по дві перемоги.