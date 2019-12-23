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Фанати "Бетіса" закидали поле іграшками, які віддадуть в малозабезпечені сім'ї на Різдво: відео

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Фанати "Бетіса" / twitter.com/RealBetis

Фанати "Бетіса" перед різдвом вирішили допомогти влаштувати свято усім. під час матчу проти "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії, вони закидали поле м'якими іграшками.

В перерві матчу з трибун на поле полетіли м'які іграшки. Варто відзначити, що стадіон "Естадіо Беніто Вільямарін", де домашні матчі грає "Бетіс", були заповнені вщент.

Відео акції фанатів "Бетіса", які закидали поле дитячими іграшками

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Після гри "Бетіс" виклав фотографію, де показав мішки із зібраними іграшками.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Різдво
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