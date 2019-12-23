Фанати "Бетіса" закидали поле іграшками, які віддадуть в малозабезпечені сім'ї на Різдво: відео
Фанати "Бетіса" перед різдвом вирішили допомогти влаштувати свято усім. під час матчу проти "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії, вони закидали поле м'якими іграшками.
В перерві матчу з трибун на поле полетіли м'які іграшки. Варто відзначити, що стадіон "Естадіо Беніто Вільямарін", де домашні матчі грає "Бетіс", були заповнені вщент.
Відео акції фанатів "Бетіса", які закидали поле дитячими іграшками
Фанати закидали поле іграшками для дітей (фото: facebook.com/realbetisbalompie)
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Після гри "Бетіс" виклав фотографію, де показав мішки із зібраними іграшками.
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