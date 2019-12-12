Фани "Аталанти" під час гри з "Шахтарем" влаштували погром на "Металісті": відео

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Вболівальники "Аталанти" виламали частину огорожі під час гри з "Шахтарем" / footboom.com

У середу, 11 грудня, в Харкові донецький "Шахтар" та італійська "Аталанта" зійшлися у вирішальному двобої за путівку у плей-офф Ліги Чемпіонів. У підсумку італійці виграли, але у харківських вболівальників залишися не найкращі враження про їхніх фанів, які влаштували справжній погром на стадіоні.

У ютубі навіть опублікували відео, які вболівальники "Аталанти" виламали частину огорожі на стадіоні ОСК "Металіст".

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Фани виламали решітку, коли намагалися перелізти через огорожу. На опублікованих кадрах помітно, як стюарти та правоохоронці намагаються заспокоїти вкрай емоційних італійських вболівальників.

На їх фоні навіть харківські вболівальники, які ніколи не відзначалися особливим спокоєм на трибунах, не розуміли такої емоційності з боку прихильників "Аталанти".

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До слова, під час матчу відзначилися і харківські вболівальники, але у позитивному сенсі. Вони розтягнули на стадіоні банер на підтримку засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Харкова Ліга чемпіонів Шахтар ФК Аталанта
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