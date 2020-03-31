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Федерація регбі США оголосила про банкрутство через пандемію коронавірусу

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Федерація регбі США / usa.rugby

Федерація регбі США оголосила про своє банкрутство. Причиною стала пандемія коронавірусу, через яку скасовували чимало спортивних заходів у світі, та США зокрема.

Федерація зможе реорганізувати та реструктурувати заборгованість, повідомляється на офіційному сайті. 

До слова Стала відома нова дата відкриття Олімпійських ігор в Токіо

Міжнародна рада регбі надасть американської федерації свою допомогу.

Пандемія коронавірусу, через яку були скасовані більшість турнірів, мала значний вплив на втрати доходів.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Новини США Коронавірус COVID-19 Регбі Спорт
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