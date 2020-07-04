Формула-1: Боттас несподівано виграв перший у сезоні поул на гран-прі Австрії
В Австрії відбулася перша кваліфікація Формули-1 сезону 2020. З першої решітки у неділю, 5-го липня, стартуватимуть пілоти Mercedes.
Перемогу у кваліфікації гран-прі Австрії здобув фінський гонщик Валттері Боттас. Про це повідомляє 24 канал. Другим час продемонстрував Льюїс Хемілтон (Mercedes), а третій – Макс Ферстаппен (Red Bull).
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Результати кваліфікації
У топ-15 після першого сегменту кваліфікації не пройшли обидва боліди Alfa Romeo та Williams. Також не зміг увійти у топ-15 пілот Haas Кевін Магнуссен.
У топ-10 за результатами другого сегменту не вдалося пробитися пілоту Ferrari Себастьяну Феттелю. Німець, який проводить останній сезон у "скудерії", продемонстрував 11-й час.
Результати 1 та 2 сесії / Фото twitter.com/F1
Боротьба за поул
Протягом усієї кваліфікації була очевидна перевага Mercedes. У підсумку перший у сезоні поул виграв Боттас.
Під час останньої спроби Валттері вилетів з траси, але ніхто не зміг перевершити його результат. Боттас побив торішній рекорд Леклера.
Несподівано четверту сходинку здобув пілот McLaren Ландо Норріс. Тільки 7-м стартуватиме гонщик Ferrari Шарль Леклер, який торік здобув тут поул.
Результати 3 сесії / Фото twitter.com/F1