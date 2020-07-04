В Австрії відбулася перша кваліфікація Формули-1 сезону 2020. З першої решітки у неділю, 5-го липня, стартуватимуть пілоти Mercedes.

Перемогу у кваліфікації гран-прі Австрії здобув фінський гонщик Валттері Боттас. Про це повідомляє 24 канал. Другим час продемонстрував Льюїс Хемілтон (Mercedes), а третій – Макс Ферстаппен (Red Bull).

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Результати кваліфікації

У топ-15 після першого сегменту кваліфікації не пройшли обидва боліди Alfa Romeo та Williams. Також не зміг увійти у топ-15 пілот Haas Кевін Магнуссен.

У топ-10 за результатами другого сегменту не вдалося пробитися пілоту Ferrari Себастьяну Феттелю. Німець, який проводить останній сезон у "скудерії", продемонстрував 11-й час.



Результати 1 та 2 сесії / Фото twitter.com/F1

Боротьба за поул

Протягом усієї кваліфікації була очевидна перевага Mercedes. У підсумку перший у сезоні поул виграв Боттас.

Під час останньої спроби Валттері вилетів з траси, але ніхто не зміг перевершити його результат. Боттас побив торішній рекорд Леклера.

Несподівано четверту сходинку здобув пілот McLaren Ландо Норріс. Тільки 7-м стартуватиме гонщик Ferrari Шарль Леклер, який торік здобув тут поул.



Результати 3 сесії / Фото twitter.com/F1

Гонка гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 5-го липня. Початок о 16:00.