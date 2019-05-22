Футболіст Антуан Грізманн потрапив на обкладинку ЛГБТ-журналу: відео

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Антуан Грізманн
Антуан Грізманн / espnfc.com

Футболіст збірної Франції та мадридського "Атлетіко" дав велике інтерв'ю відомому ЛГБТ-журналу Têtu. Його ж фотографія потрапила і на обкладинку видання.

Відео обкладинки журналу було опубліковано на Instagram-сторінці журналу. Заголовок до інтерв'ю з Грізманном звучить як "Досить гомофобії у футболі".

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У продаж журнал Têtu надійшов у Франції 22 травня. Саме видання націлене на ЛГБТ-спільноту та вважається одним з провідних у Франції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau TÊTU. En vente dès mercredi.

Допис, поширений TÊTU (@tetumag)

Варто додати, що Антуан Грізманн не вперше виступає за захист ЛГБТ-спільноти. Перед цим він заявляв, що буде пишатися одноклубником, якщо той публічно заявить що він гомосексуаліст.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ЛГБТ
Джерело: 24 канал
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