Футболіст Антуан Грізманн потрапив на обкладинку ЛГБТ-журналу: відео

Футболіст збірної Франції та мадридського "Атлетіко" дав велике інтерв'ю відомому ЛГБТ-журналу Têtu. Його ж фотографія потрапила і на обкладинку видання.

Відео обкладинки журналу було опубліковано на Instagram-сторінці журналу. Заголовок до інтерв'ю з Грізманном звучить як "Досить гомофобії у футболі".

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У продаж журнал Têtu надійшов у Франції 22 травня. Саме видання націлене на ЛГБТ-спільноту та вважається одним з провідних у Франції.

Варто додати, що Антуан Грізманн не вперше виступає за захист ЛГБТ-спільноти. Перед цим він заявляв, що буде пишатися одноклубником, якщо той публічно заявить що він гомосексуаліст.

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