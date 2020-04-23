Футбольна криза: експерт пояснив, коли спорт оговтається після карантину

Пандемія коронавірусу СOVID-19 серйозно вдарила по людству. Величезних втрат зазнає, зокрема, світ професійного спорту. Про наслідки для футболу та скорочення зарплат українських спорсменів – читайте далі.

Втрати, яких зазнає зараз футбольна сфера – величезні. Проте ніхто достеменно не знає їх масштабів. Таку думку в ранковому шоу на 24 каналі висловив футбольний експерт Костянтин Довгань.

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За його словами, навіть самі клуби можуть лише прогнозувати рівень збитків. Якщо клуб був успішним та не витрачав зароблені гроші надармо, то все буде гаразд.

Він домовиться зі своїми гравцями. Бо немає матчів і дійсно немає за що платити. Якщо ж у клубу погана трансферна політика, він не слідкує за своїм бюджетом, у нього дійсно будуть проблеми,

– запевнив Довгань.

"Потрібно зважати, що це – надовго. Це страшний удар. Скоріш за все, він змінить всю картину футбольного бізнесу. До цього треба готуватися. Хто перший адаптується, той буде в плюсі", – вважає він.

Експерт також прокоментував скорочення зарплат українським футболістам, яке напередодні анонсував Ігор Суркіс, президент "Динамо". Наразі обговорюється скорочення виплати за березень на невеликий відсоток, а за квітень – до половини.



Власник футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс / Фото ФК "Динамо"

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомив, що українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження.

"Річ у тім, що Суркіс посилався на рекомендації ФІФА. Але треба зважати на те, що український футбол – це суцільна чорна бухгалтерія. Людина може отримувати десь 10 тисяч гривень "білої" зарплати, яка відображається у документах. Решта має бути офшором", – пояснив Довгань.

І наголосив, що потрібно розглядати кожен контракт. Там можуть бути прописані різні системи бонусів – від 10% до 90% зарплати футболіста. Це виплати за зіграні матчі, забиті голи та навіть чемну поведінку. Якщо матчів немає, не створюються й відповідні умови, людина не отримує бонусів.

Взагалі у футболі є проблемою те, що зарплати спортсменів є втаємниченими. Журналісти та фахівці часто лише здогадуються про суми. А в податковій ми їх не бачимо,

– зазначив експерт.

Довгань підкреслив, що без виснажливих тренувань футболістам загрожує втрата форми. Проте вони – професіонали та знають, що заробляють своїм тілом та повинні за собою слідкувати.

"Питання фізичної готовності ставиться за кілька днів або тижнів. Інша річ, що вони втрачають ігрову форму та не будуть зіграні. Але це теж виправляється", – підсумував він.

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