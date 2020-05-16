Яніна Соколова проти Усика, український клуб йде у чемпіонат Польщі: новини спорту 15 травня
У п'ятницю, 15 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Яніна Соколова записала яскраве звернення до Олександра Усика
Українська журналістка Яніна Соколова відповіла Олександру Усику на відео, в якому боксер погрожує нокаутувати критиків. Соколова публічно підтримала Богдана Грицая, який кинув виклик Усику.
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Зокрема, Соколова пригадала, як Усик закликав українців іти до храмів під час пандемії COVID-19. Також вона заявила, що Усик не визнає російську агресію проти України. Окрім того, Соколова відповіла на відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. У ньому боксер нокаутує "диванних експертів".
Олександр, можеш і мене в**ати. Я ж теж "диванний експерт" і теж тебе критикую. Впевнена, РПЦ благословить вдарити жінку заради РПЦ,
– сказала Яніна.
Усик – Грицай: головне
- У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.
- Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
- Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
- Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.
- Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.
"Барком-Кажан" подав заявку на виступ у чемпіонаті Польщі
Волейбольний клуб зі Львова "Барком-Кажан" планує виступати у чемпіонаті Польщі. Клуб подав заявку на участь в чемпіонаті Польщі в сезоні 2020/21.
24 канал звернувся до волейбольного клубу "Барком-Кажани" за коментарем. Там заявили, що клуб планує виступати у чемпіонаті Польщі. Також команда продовжить виступати в чемпіонаті України.
Через пандемію COVID-19 чемпіонат України з волейболу був завершений достроково без визначення чемпіона.
Українець Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії
"Брюгге" офіційно став 15-кратним чемпіоном Бельгії, а захисник збірної України Едуард Соболь вперше завоював цей титул. "Гент" українців Яремчука, Безуса і Пластуна виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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На початку квітня бельгійські клуби підтримали ідею дострокового закінчення чемпіонату і винесли питання на розгляд Генеральної асамблеї Про Ліги. Голосування про дострокове завершення вже чотири рази переносили у зв'язку з відсутністю рішення Ради національної безпеки.
15 травня генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів все ж вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги й достроково закінчити сезон-2019/2020.
Бій Ломаченко – Лопес під загрозою зриву
Бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом перебуває під загрозою зриву. Американський боксер уже заявив, що не зустрінеться з українцем через те, що той перебуває в Україні. Водночас є інформація буцімто бій не відбудеться через фінансові питання.
Основна причина скасування бою Ломаченко – Лопес – скорочення гонорарів боксерів. За бій з Лопесом 32-річний Ломаченко мав отримати рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі – 4,5 мільйона доларів.
За інформацією Mixsport, через пандемію COVID-19 ринок боксу змінився. Ломаченко може розраховувати на суму, яка в чотири рази менше – 1,1 мільйона доларів.
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