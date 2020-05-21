Бєсєдін став жертвою знущань гопників, відновлення змагань в Україні: новини спорту 20 травня

У середу, 20 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Гопники на квартирі побили Артема Бєсєдіна

У мережі з'явилося відео скандального характеру за участю відомого футболіста – 24-річного Артема Бєсєдіна. Воно опубліковане на новоствореному каналі в YouTube під назвою "Товариші по чарці побили зірку "Динамо" і збірної України з футболу Бесєдіна".

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Це сталося у 2016 році. Бесєдін потрапив в компанію молодих людей, які стали його ображати. Коли Артем відповів – отримав удар в обличчя і впав зі стільця. Під час скандального моменту "на квартирі у гопників" з ударом по обличчю, в результаті якого у гравця пішла кров, він міг перебувати в стані сп'яніння.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс крупно оштрафував Бєсєдіна за п'яні пригоди в міжсезоння 2016/17, але за футболіста заступився тодішній наставник команди Сергій Ребров, продовживши перебування Артема в столичному клубі.

Додамо, що у 2016 році, на той момент 20-річний футболіст, дебютував за збірну України, очолювану Андрієм Шевченком.

Кабмін офіційно дозволив проведення спортивних змагань з 22 травня

Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема влада дозволила проведення спортивних змагань.

З 22 травня спортивні заходи в Україні можна буде проводити з обмеженням до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ).

Нові міста можуть приймати матчі збірної України з футболу

Найближчим часом збірна України може збільшити кількість міст, які мали можливість прийняти матчі національної команди.

До слова Стало відомо, коли Шевченко може покинути збірну України

Українська асоціації футболу буде розглядатися можливість проведення офіційних і товариських домашніх матчів національної команди України на восьми стадіонах, серед яких ужгородський "Авангард" і полтавський стадіон "Ворскла" імені Бутовського.

Ці стадіони можуть прийняти товариські матчі збірної в період між 2020 і 2022 роками.

Гол Мілевського не врятував "Динамо" від поразки БАТЕ

У десятому турі чемпіонату Білорусі зустрічалися чемпіон і віцечемпіон минулої кампанії – брестське "Динамо" приймало БАТЕ. Матч закінчився перемогою борисівчан – 1:3.

У складі брестчан з перших хвилин з'явилися Нойок і Мілевський, а Хачеріді тільки потрапив у заявку, відбувши п'ятиматчеву дискваліфікацію, яку він отримав за видалення в матчі 5-го туру проти "Вітебська" (0:1).

На 31-й хвилині матчу гості повели в рахунку зусиллями Станіслава Драгуна. "Динамо-Брест" відігралося в кінцівці першого тайму після точного удару Артема Мілевського. Це третій гол українця в нинішньому розіграші Вищої ліги.

Відео голу Мілевського

Зеленський анонсував будівництво 25 спортивних об'єктів для кожної області України

В Україні розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області 25 спортивних об’єктів спортивної інфраструктури, присвячених видатним спортсменам чи спортсменам з цього регіону.

"Ми почали нову програму з Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики. Ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області. Дуже важливо розвивати спорт у нашій країні, і я б дуже хотів, щоб ми назвали всі ці об'єкти на честь сучасних український спортсменів", – заявив глава держави.

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