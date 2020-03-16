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Друга поразка "Шахтаря" у сезоні, бій Ломаченка перенесуть: новини спорту 15 березня

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Головні новини спорту 15 березня / ФК "Шахтар"

У неділю, 15 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Зоря" перемогла "Шахтар" у 23 турі УПЛ

"Шахтар" зазнав другу поразку в рамках чемпіонату України сезону 2019/2020. 15 березня у Запоріжжі чемпіони України програли "Зорі" – 1:0.

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За підсумками 23 турів "Шахтар" забезпечив собі комфортну перевагу над переслідувачами. Завадити "Шахтарю" стати чемпіоном може тільки диво або ж коронавірус. Натомість "Зоря" веде боротьбу з "Динамо" та "Десною" за срібні та бронзові нагороди чемпіонату. Усі три команди після 23 турів тримаються у межах трьох очок.

Поєдинок українського боксера Василя Ломаченка проти американця Теофімо Лопеса можуть перенести. Причина – пандемія коронавірусу.

Власники арени "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, де повинен відбутися бій, не готові провести подію без глядачів. Бій Ломаченко – Лопес запланований на 30 травня.

УЄФА готує революційну формулу для закриття європейських змагань. Керівники вирішили завершити Лігу Чемпіонів і Лігу Європи за форматом Фіналу чотирьох, така система використовується у баскетбольній Євролізі.

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За планом чотири найкращі команди зіграють півфінал (саме один матч) і фінал у раніше визначених містах (Ліга Чемпіонів у Стамбулі, а Ліга Європи у Гданську) впродовж чотирьох днів. Мета такого плану від УЄФА є зменшення кількості матчів у єврокубках, що відкрило б більше прогалин у календарі, щоб закрити різні чемпіонати ліг, які були відкладені у Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу SkyUp щодо евакуації українців з Італії повідомив, що у Греції застрягла збірна України.

Однак, про яку саме спортивну збірну йде мова – невідомо. Наразі Україна працює над її поверненням додому.

14 березня офіційно завершився біатлонний сезон 2019/2020. Через пандемію коронавірусу останній, 9-й етап у Норвегії, був скасований. Натомість у Контіолахті не відбулися дві естафети. Завершення сезону за форс-мажорних обставин вплинуло на фінальний розподіл місць.

Що подарував цей біатлонний сезон Україні та світу – читайте у матеріалі Спорт24.

Автомобіль Mitsubishi Pajero збив на смерть на пішоходному переході жінку. Сталося це у Миколаєві. Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла була вагітною, а за кермом автомобіля сиділа відома спортсменка, чемпіонка України Ольга Ладига.

У 2013 році Ладига була чемпіонкою України зі стрибків у висоту серед юніорів. Зараз працює у фітнес-бізнесі.

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Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Легка атлетика Новини біатлону Василь Ломаченко Ліга чемпіонів Ліга Європи Бокс Шахтар УПЛ
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