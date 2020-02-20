Санкції проти "Олександрії", невдача на ЧС-2020 з біатлону – головні новини спорту

19 лютого відбулися чергові матчі Ліги чемпіонів, а в італійському Антхольці продовжився чемпіонат світу. Головні новини спорту – читайте у матеріалі Спорт24.

Трансферна заборона для "Олександрії"

Український клуб "Олександрія" отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. За інформацією ЗМІ, причиною став борг перед ексгравцем команди Йосипом Баришичем.

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Баришич буцімто подав позов у Спортивний арбітражний суд (CAS) з метою отримати понад 200 тисяч євро, які йому винна "Олександрія".

Олександрійцям" начебто заборонили реєструвати зимових новачків. Склад клубу взимку поповнили Роман Вантух, Артем Гордієнко та Богдан Мишенко.

Президент "Олександрії" Сергій Кузьменко готовий сплатити борг, щоб з команди зняли трансферну заборону.

Невдачі на чемпіонаті світу з біатлону

В італійському Антхольці відбулася сьома гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону. Перемогу в індивідуальній гонці здобув французький біатлоніст Мартен Фуркад.

Перемога дозволила французу виграти малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок. Напередодні малий Кришталевий глобус у жінок виграла Ханна Еберґ.

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На жаль, українські біатлоністи не зачепилися за нагороди. Сергій Семенов посів тільки 31-у сходинку. Артем Прима – 36-й, Руслан Ткаленко – 44-й, Антон Дудченко – 68-й.

Левчук очолив Державне агентство спорту

Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолив Державне агентство спорту. Левчук став переможцем конкурсу на главу відомства. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів.

Хто такий Сергій Левчук – читайте у матеріалі 24 каналу.

Агентство було створено у грудні 2019 році одночасно з шістьма іншими у сфері культури і спорту. Одразу ж було оголошено конкурс на його очільника.

Хоч раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що міністерство культури і спорту можуть розділити. На підтримку цього виступив депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк.

Матчі Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, відбулися ще два матчі плей-офф раунду Ліги чемпіонів. "Аталанта" українського півзахисника Руслана Маліновського з непристойним рахунком перемогла іспанську "Валенсію".

Італійці провели по два голи у кожному з таймів і дозволили гостям з Іспанії забити тільки один гол.

Українець Маліновський знову не вийшов у стартовому складі своєї команди. Руслан з'явився на 80-й хвилині і допоміг партнерам утримати перевагу.

В іншому матчі 1/8 фіналу "Лейпциг" сенсаційно здолав минулорічного фіналіста Ліга чемпіонів – "Тоттенхем". Єдиний гол у грі забив з пенальті нападник Тімо Вернер.

Повторні матчі між командами відбудуться 10-го березня.