Гравець збірної України потрапив у команду тижня FIFA 19

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Євген Шахов
Євген Шахов

Український півзахисник грецького ПАОК Євген Шахов потрапив у збірну тижня у популярному футбольному симуляторі FIFA 19

Євген Шахов забив два голи в останньому матчі за ПАОК, а його команда здобула чемпіонство Греції. Вперше за 34 роки.

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Завдяки цьому Шахов потрапив у збірну тижня від FIFA 19 – список 23 гравців.

Варто додати, що раніше у збірні тижня потрапляли Ярмоленко, Маліновський, Яремчук та Пятов.

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Теги: Новини Спорту Ігри Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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