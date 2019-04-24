Гравець збірної України потрапив у команду тижня FIFA 19

Український півзахисник грецького ПАОК Євген Шахов потрапив у збірну тижня у популярному футбольному симуляторі FIFA 19

Євген Шахов забив два голи в останньому матчі за ПАОК, а його команда здобула чемпіонство Греції. Вперше за 34 роки.

Гляньте, як українські футболісти святкували перше за 34 роки чемпіонство у Греції: емоційні відео

Завдяки цьому Шахов потрапив у збірну тижня від FIFA 19 – список 23 гравців.

Варто додати, що раніше у збірні тижня потрапляли Ярмоленко, Маліновський, Яремчук та Пятов.