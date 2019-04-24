Гравець збірної України потрапив у команду тижня FIFA 19
Український півзахисник грецького ПАОК Євген Шахов потрапив у збірну тижня у популярному футбольному симуляторі FIFA 19
Євген Шахов забив два голи в останньому матчі за ПАОК, а його команда здобула чемпіонство Греції. Вперше за 34 роки.
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Завдяки цьому Шахов потрапив у збірну тижня від FIFA 19 – список 23 гравців.
Варто додати, що раніше у збірні тижня потрапляли Ярмоленко, Маліновський, Яремчук та Пятов.
Джерело: 24 канал
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