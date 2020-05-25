Грицай звинувачує міністра Гутцайта у рейдерстві: борець опублікував відео ймовірного захоплення

Борець вільного стилю Богдан Грицай має конфлікт з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом. Український спортсмен опублікував відео, де Гутцайт начебто намагається захопити олімпійський коледж.

Грицай звинуватив міністра у рейдерстві

Грицай опублікував відео на своєму ютуб-каналі, в якому розповів про конфлікт з чинним міністром Гутцайтом. Про це повідомляє 24 канал.

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У зверненні борець показав архівне відео за 2018 рік, на якому Гутцайт нібито намагається зробити рейдерське захоплення коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

Дивіться відео Грицая

Грицай, який викладає у коледжі, заявив, що люди на відео – це тітушки і рейдери. На їх чолі, за словами Богдана, був Гутцайт.

Як сказав спортсмен, коледж розташований на 16 гектарах столичної землі. "Тому є ласим шматком для забудовників, наближених до мера Києва", – зауважив Грицай.

Він додав, що землю намагаються "відібрати" вже 8 років. Також Богдан сказав, що схему ліквідації розробив ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євген Імас.

Борець переконує, що одним з виконавців "плану ліквідації коледжу" був Гутцайт. "На ґрунті цього у нас з ним давній конфлікт", – сказав Грицай.

За словами Грицая, він звертався до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити Гутцайта у парламент.

Гутцайт був кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на виборах 2019 року, № 81 у списку. Це було прохідне місце. Однак він відмовився йти на вибори.

Хто такий Грицай?Призер чемпіонату світу U-23 у вільній боротьбі. Грицай став відомий завдяки конфлікту з Олександром Усиком. Борець кинув Усику виклик на бій.