Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді відбув п'ятиматчеву дискваліфікацію і повернувся до стартового складу своєї команди на матч проти "Руху". І знову відзначився неспортивною поведінкою.

У матчі проти брестського "Руху" (4:1) ексгравець київського "Динамо" вхопив суперника за обличчя, але суддя не став карати за це українця. Гравець "Руху" Ілля Колпачук зрубав Габі Кікі, що обурило Хачеріді, який вирішив провчити гравця суперника, пише 24 канал.

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Хоча Колпачук вибачився, піднімаючи руки, Євген схопив його за обличчя. Наробити більше дурниць завадили партнери, відтягнувши Хачеріді подалі, а суддя обмежився жовтою Колпачуку.

Хачеріді вхопив суперника за обличчя: дивіться відео



Брестчани знаходяться на шостому місці турнірної таблиці чемпіонату Білорусі. У наступній грі 6 червня команда зіграє проти ФК "Мінськ".

Попередній скандал з Хачеріді

До цього Євген у матчі з "Вітебськом" привіз пенальті і отримав пряму червону картку, що стало причиною поразки команди. Уже в підтрибунному приміщенні українець намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова. Він був дискваліфікований на 5 матчів.

Хачеріді приєднався до "Динамо-Брест" у кінці жовтня минулого року. Угода з українцем розрахована до кінця 2021 року. У поточному сезоні захисник провів 4 матчі за "Динамо-Брест", не відзначившись результативними діями.