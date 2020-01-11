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Іранський футболіст "Олімпіка" не зміг прилетіти в Україну через авіакатастрофу з літаком МАУ

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Шахаб Захеді / ФК "Олімпік"

10 січня гравці "Олімпіка" вийшли з відпустки, а вже 14 січня команда відправиться на перший зимовий збір в Анталію. Правда, не всі гравці прибули в розташування донецької команди.

Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти в Україну перед виходом команди з відпустки, інформує Футбол NEWS.

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Причиною стало закриття всіх рейсів з України до Ірану та в зворотному напрямку. Футболіст приєднається до команди вже безпосередньо в Туреччині.

Це сталося через авіакатастрофу літака української компанії МАУ біля Тегерана, столиці Ірану. Загинули всі, хто був на борту – 176 осіб.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

  • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
  • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
  • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
  • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
  • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу

Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети
сьогодні
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Авіакатастрофа МАУ в Ірані ФК Олімпік
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