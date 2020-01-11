Іранський футболіст "Олімпіка" не зміг прилетіти в Україну через авіакатастрофу з літаком МАУ

10 січня гравці "Олімпіка" вийшли з відпустки, а вже 14 січня команда відправиться на перший зимовий збір в Анталію. Правда, не всі гравці прибули в розташування донецької команди.

Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти в Україну перед виходом команди з відпустки, інформує Футбол NEWS.

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Причиною стало закриття всіх рейсів з України до Ірану та в зворотному напрямку. Футболіст приєднається до команди вже безпосередньо в Туреччині.

Це сталося через авіакатастрофу літака української компанії МАУ біля Тегерана, столиці Ірану. Загинули всі, хто був на борту – 176 осіб.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу