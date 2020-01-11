Іранський футболіст "Олімпіка" не зміг прилетіти в Україну через авіакатастрофу з літаком МАУ
10 січня гравці "Олімпіка" вийшли з відпустки, а вже 14 січня команда відправиться на перший зимовий збір в Анталію. Правда, не всі гравці прибули в розташування донецької команди.
Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти в Україну перед виходом команди з відпустки, інформує Футбол NEWS.
Читайте також: Непоправна втрата, – як українські спортсмени відреагували на катастрофу літака МАУ в Ірані
Причиною стало закриття всіх рейсів з України до Ірану та в зворотному напрямку. Футболіст приєднається до команди вже безпосередньо в Туреччині.
Це сталося через авіакатастрофу літака української компанії МАУ біля Тегерана, столиці Ірану. Загинули всі, хто був на борту – 176 осіб.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі