Італійський клуб звільнив тренера, який назвав 16-річну активістку Грету Тунберг повією

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Грета Тунберг під час виступу в ООН
Грета Тунберг під час виступу в ООН

Клуб італійської Серії D "Гроссето" звільнив тренера молодіжної команди Томмазо Касаліні. Причиною стали образливі висловлювання тренера про екоактивістку Грету Тунберг.

Після виступу Грети Тунберг на кліматичному саміті ООН, Касаліні на своїй сторінці написав "Вона – повія! Вона вже в потрібному віці, щоб працювати". При цьому що дівчині лише 16 років. Та й загалом такі висловлювання не варто використовувати у публічній сфері.

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Пізніше Касаліні вибачився за свої слова. Однак керівництво "Гроссето" звільнило тренера з формулюванням, що його поведінка не відповідає політиці клубу, який ставить моральні цінності людини вище, ніж професійні. Про це йдеться в повідомленні на сторінці клубу. 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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