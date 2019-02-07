Керівника ФФУ Андрія Павелка обрали до керівного органу УЄФА

У четвер, 7 лютого, під час 43-й Конгресу УЄФА в Римі, відбулися вибори до виконавчого комітету союзу та нового керівника.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко за підсумками голосування був обраний до оновленого складу Виконкому УЄФА на чотири роки.

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Також за підсумками голосування чинний президент УЄФА Александер Чеферін одноголосно переобраний на новий термін – до 2023 року.

Це буде другий термін для Александера Чеферіна на посаді президента Союзу європейських футбольних асоціацій. Вперше він був обраний президентом УЄФА у вересні 2016 року після відставки Мішеля Платіні. Тодішнього керівника УЄФА та його колегу – екс-очільника ФІФА Зеппа Блаттера – визнали винними у порушенні етики через грошовий переказ у майже 2 мільйони доларів. Платіні тоді відсторонили від футболу на шість років. Згодом Спортивний арбітражний суд у понеділок скоротив цей термін до чотирьох років та зменшив розмір штрафу, що його має виплатити Платіні з 80 до 60 тисяч швейцарських франків.

Хто такий Андрій Павелко

Андрій Павелко – президент Федерації футболу України. А також депутат Верховної Ради (пройшов у парламент за списком "Блоку Петра Порошенка" під 33-ім номером), заступник голови фракції БПП, голова Комітету ВРУ з питань бюджету.

Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів України у Києві у 2018 році, названа донька Андрія Павелка фотографувалася з Кубком ЛЧ у автомобілі. Сам трофей возили містами України. Під час такого туру трофей виставили в одному з храмів Дніпра, де Павелко тримає його зі своїм тестем, кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".

У червні 2018 року НАБУ відкрила справу за фактом корупції в Федерації футболу України, президентом якої є Павелко. Згідно з розслідуванням програми "Схеми", у 2016 року Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів.

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